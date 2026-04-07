6 успішних українських зірок, які родом з маленьких сіл

Думка про те, що успіх можливий лише для тих, хто народився у великому місті – насправді давно є міфом. Знаменитості в Україні та по всьому світу доводили: шлях до популярності, визнання та слави може початися і з невеличкого села чи селища.

Майбутнє визначає далеко не місце народження, а талант та наполегливість. 24 Канал розповість про українських зірок, які родом з маленьких населених пунктів. Їхні історії – це яскравий доказ того, що навіть зі скромного старту можна дійти до великої сцени.

Василь Зінкевич

Легенда української сцени родом з села Васьківці, що на Хмельниччині. Він пішов стопами батька, який працював регентом церковного хору. Нині Василь Зінкевич – Герой України та знаменитий співак. Пісні в його виконанні увійшли до золотого фонду української музики XX століття.



Софія Ротару

Майбутня зірка народилась у багатодітній сім'ї в селі Маршинці на Чернівеччині. З самого дитинства вона співала, виступала в хорі, навчалася музики. Згодом вона стала відомою естрадною артисткою, а в її репертуарі було близько 500 пісень різними мовами. Зараз Софія Ротару живе в Україні, однак веде закритий спосіб життя.



Степан Гіга

Степан Гіга – легендарний український співак, пісні якого досі обожнюють всі покоління. Мало хто знає, що він родом із села Білки Закарпатської області. Юний Степан наполегливо йшов до своєї мети: навчався в музичному училищі, згодом у консерваторії. Його хіти "Золото Карпат", "Яворина", "Цей сон" – вагома музична спадщина, що увійде в історію.



Павло Зібров

Артист, чиї вуса стали справжнім брендом, родом з села Червоне, що на Вінниччині. Він навчався у спеціальній школі на віолончеліста та контрабасист. Павло Зібров створив шлягер "Хрещатик", був зіркою багатьох музичних шоу та проєктів, а зараз продовжує випускати пісні та займається волонтерством.



Wellboy

Антон Вельбой народився у селі Грунь, що в Сумській області. Навчаючись у Київському університеті, він взяв участь у шоу "Х-Фактор", з чого і почалась його сольна кар'єра. Треки "Гуси" та "Вишні" тривалий час були на перших місцях у чартах. Після розриву співпраці зі зрадником Бардашем Wellboy мав певні конфлікти з продюсером. Та зараз він продовжує розвиватися.



Alyona Alyona

Реперка родом з селища Капітанівка Кіровоградської області. Також вона проживала у Баришівці, що на Київщині. З 15 років Альона підпрацьовувала продавчинею, колекторкою, згодом вихователькою у садку. Дебютний альбом "Пушка" подарував їй шалену популярність, а зараз зірка займається лейблом Enko та створює нові композиції здебільшого у жанрі поп.



Цікаво, що також у невеличких селах народилися такі зірки як Тіна Кароль, Вадим Яценко (диригент хору "Гомін") та інші.