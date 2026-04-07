Будущее определяет далеко не место рождения, а талант и настойчивость. 24 Канал расскажет об украинских звездах, которые родом из маленьких населенных пунктов. Их истории – это яркое доказательство того, что даже со скромного старта можно дойти до большой сцены.

Василий Зинкевич

Легенда украинской сцены родом из села Васьковцы, что в Хмельницкой области. Он пошел по стопам отца, который работал регентом церковного хора. Сегодня Василий Зинкевич – Герой Украины и знаменитый певец. Песни в его исполнении вошли в золотой фонд украинской музыки XX века.



София Ротару

Будущая звезда родилась в многодетной семье в селе Маршинцы в Черновицкой области. С самого детства она пела, выступала в хоре, училась музыке. Впоследствии она стала известной эстрадной артисткой, а в ее репертуаре было около 500 песен на разных языках. Сейчас София Ротару живет в Украине, однако ведет закрытый образ жизни.



Степан Гига

Степан Гига – легендарный украинский певец, песни которого до сих пор обожают все поколения. Мало кто знает, что он родом из села Белки Закарпатской области. Юный Степан упорно шел к своей цели: учился в музыкальном училище, впоследствии в консерватории. Его хиты "Золото Карпат", "Яворина", "Этот сон" – весомое музыкальное наследие, что войдет в историю.



Павел Зибров

Артист, чьи усы стали настоящим брендом, родом из села Красное, Винницкой области. Он учился в специальной школе на виолончелиста и контрабасиста. Павел Зибров создал шлягер "Крещатик", был звездой многих музыкальных шоу и проектов, а сейчас продолжает выпускать песни и занимается волонтерством.



Wellboy

Антон Вельбой родился в селе Грунь, что в Сумской области. Учась в Киевском университете, он принял участие в шоу "Х-Фактор", с чего и началась его сольная карьера. Треки "Гуси" и "Вишні" долгое время были на первых местах в чартах. После разрыва сотрудничества с предателем Бардашем Wellboy имел определенные конфликты с продюсером. Но сейчас он продолжает развиваться.



Alyona Alyona

Рэперша родом из поселка Капитановка Кировоградской области. Также она проживала в Барышевке, Киевской области. С 15 лет Алена подрабатывала продавщицей, коллекторшей, впоследствии воспитательницей в саду. Дебютный альбом "Пушка" подарил ей бешеную популярность, а сейчас звезда занимается лейблом Enko и создает новые композиции в основном в жанре поп.



Интересно, что также в небольших селах родились такие звезды как Тина Кароль, Вадим Яценко (дирижер хора "Гомон") и другие.