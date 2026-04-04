Однако в Украине популярность к Квитке пришла после ее смерти. К сожалению, так часто бывает, когда настоящий талант начинают ценить тогда, когда человека уже нет на свете. Родители певицы – Владимир и Иванна Цисыки эмигрировали в США после Второй мировой войны. Легендарная певица, известна нам под именем Квитка, это сокращенная форма от имени Квитослава. Однако при рождении Цисык получила двойное имя – Квитослава Орися. Однако в США ее знали под псевдонимом Kasey. В детстве артистка была пластункой – ездила в лагеря в горы, где изучала украинские песни, обычаи и обряды. 24 Канал расскажет все детали ее жизни, чтобы память о выдающейся певице жила еще много лет.

Читайте также Не только Клопотенко: участники "МастерШефа", которых обожали зрители

Как Квитка Цисык стала популярной?

Еще с детства она вместе с сестрой Марией занимались музыкой. Интересно, что последняя стала выдающейся пианисткой и была директором консерватории в Сан-Франциско.

Квитослава сначала играла на скрипке, овладевала сценическим искусством в балетной школе, а также пела в хоре. Впоследствии училась в Binghamton University, затем получала образование в Нью-Йоркской консерватории, а еще позже получила стипендию для обучения в бельгийском Генте.

Квитка Цисык в юности / Фото KMCrecords, Cisykfamilyarchive

Цисык имела колоратурное сопрано. Поклонники в ее голосе иногда угадывали звучание скрипки. Она с легкостью экспериментировала со стилями – от джаза до классики. И имела большой успех как в исполнении "попсовых" песен, так и в оперном пении. Кроме того, Квитка Цисык владела техникой, распространенной в карпатских селах – "белым голосом".

Сначала певица искала свой стиль в клубах, а эксперименты привели ее к выступлениям на одной сцене вместе с Уитни Хьюстон и Майклом Джексоном.

Когда умер отец, исполнительница была в поисках заработка. Однажды ее заметили продюсеры и Квитка стала одной из самых известных и дорогих исполнительниц джинглов к рекламным роликам.



Квитка Цисык / Фото из сети

Ее голос звучал в рекламных компаниях Coca-Cola, American Airlines, McDonald's. В течение 16 лет она была официальным голосом "Форд Моторз". Джингл Have you driven a Ford lately, что певица записала для FordMotorCompany, прослушали более 22 миллиардов раз. Некоторые американцы до сих пор помнят этот вирусный трек.

Ford Song – Have Your Driven A Ford Lately: смотрите видео онлайн

А знали ли вы, что в 1978 году песня "Ты озаряешь мою жизнь", которую исполнила артистка к одноименному фильму, получила Оскар и "Золотой глобус". Тогда же Цисык себя попробовала как актриса. В киноленте она сыграла роль подруги главной героини. Впрочем, из-за конфликта с режиссером фильма ее фамилию вырезали из титров.

Квитка Цисык и Украина

За рубежом она за собственные средства издала два украиноязычных альбома, которые содержали песни Владимира Ивасюка и других композиторов – "Квітка" (1980) и "Два кольори" (1989). На это она потратила около 200 тысяч долларов. В 1990 году обе пластинки номинировали на Грэмми в категории "Современный фолк".

Квитка Цисык – "Два кольори": слушайте песню онлайн

Для их записи она нанимала лучших музыкантов Нью-Йорка, аккомпанировала Квитке ее родная сестра Мария, а правильное украинское произношение ставила мама. В Украину они попадали в основном контрабандой, люди перезаписывали песни и передавали друг другу. Ведь в советское время работы Цисык попадали под запрет.

Еще никто и нигде так не спел песни моего друга Владимира Ивасюка, как это сделала Квитка,

– так о Квитке сказал Назарий Яремчук.

До нас дошло лишь одно интервью с участием Квитки. Его она дала руководителю музыкального ансамбля "Червона рута" Александру Горностаю в 1992 году во время визита в США.

Интервью Квитки Цисык: смотрите видео онлайн

Интервью Квитки Цисык: смотрите видео онлайн

Цисык имела двух мужчин-американцев. Оба – музыканты, оба работали над ее украинскими песнями. Известно и то, что Квитка родила сына Эда-Владимира, который сегодня также занимается музыкой.



Квитка Цисык с первым мужем и сыном Эдом-Владимиром / Фото из сети

Квитка Цисык с сыном / Фото KMCrecords, Cisykfamilyarchive

Почему умерла Квитка Цисык?

В 1992 году врачи поставили Квитке страшный диагноз – рак молочной железы. По их прогнозам, она должна была прожить еще несколько месяцев, однако певица боролась еще 7 лет и не дожила всего пять дней до своего 45-летия. От этого же недуга умерли ее мать и сестра.