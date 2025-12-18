Після похорону Степана Гіги: родина артиста зробила важливу заяву
- Команда Степана Гіги висловила вдячність усім, хто допоміг у прощанні зі співаком і був присутній на похороні.
- Степан Гіга похований на Личаківському кладовищі у Львові 15 грудня.
15 грудня у Львові попрощалися з народним артистом Степаном Гігою. Через два дні після цього команда співака опублікувала офіційну заяву.
Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Степана Петровича.
Команда народного артиста висловила вдячність кожному, хто прийшов провести Степана Гігу в останню путь і допоміг в організації прощальної церемонії.
У цей непростий час ваша присутність, молитва, щирі слова стали знаком глибокої поваги та любові до людини, чия творчість торкалася сердець і об'єднувала покоління. Окрема подяка міському голові Львова, Андрію Садовому, та його команді за підтримку, уважність і сприяння в організації прощання,
– написали у зверненні.
І додали, що "пам'ять про маестро житиме в його піснях і в серцях тих, для кого його голос став частиною життя".
Зауважимо, що Степан Гіга заповів бути похованим у Львові, на Личаківському кладовищі. Про це у своєму телеграм-каналі розповів Андрій Садовий. Він зазначив, місто взяло на себе організацією прощання та поховання.
Що відомо про похорон Степана Гіги?
- 12 грудня у реанімації Першого ТМО Львова зупинилося серце народного артиста, а 15 грудня поховали співака.
- Заупокійна служба відбулася у Гарнізонному храмі Святих Петра і Павла, після чого на площі Ринок у Львові пройшло загальноміське прощання, а потім процесія рушила на цвинтар у супроводі військового оркестру.
- Попрощатися з артистом прийшли сотні людей – рідні, друзі та шанувальники.
- Степана Гігу поховали на 75-му полі Личаківського цвинтаря.