После похорон Степана Гиги: семья артиста сделала важное заявление
- Команда Степана Гиги выразила благодарность всем, кто помог в прощании с певцом и присутствовал на похоронах.
- Степан Гига похоронен на Лычаковском кладбище во Львове 15 декабря.
15 декабря во Львове попрощались с народным артистом Степаном Гигой. Через два дня после этого команда певца опубликовала официальное заявление.
Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Степана Петровича.
К теме Куда Степан Гига переехал за несколько лет до смерти
Команда народного артиста выразила благодарность каждому, кто пришел провести Степана Гигу в последний путь и помог в организации прощальной церемонии.
В это непростое время ваше присутствие, молитва, искренние слова стали знаком глубокого уважения и любви к человеку, чье творчество касалось сердец и объединяло поколения. Отдельная благодарность городскому голове Львова, Андрею Садовому, и его команде за поддержку, внимательность и содействие в организации прощания,
– написали в обращении.
И добавили, что "память о маэстро будет жить в его песнях и в сердцах тех, для кого его голос стал частью жизни".
Заметим, что Степан Гига завещал быть похороненным во Львове, на Лычаковском кладбище. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Андрей Садовый. Он отметил, город взял на себя организацию прощания и захоронения.
Что известно о похоронах Степана Гиги?
- 12 декабря в реанимации Первого ТМО Львова остановилось сердце народного артиста, а 15 декабря похоронили певца.
- Заупокойная служба состоялась в Гарнизонном храме Святых Петра и Павла, после чего на площади Рынок во Львове прошло общегородское прощание, а затем процессия двинулась на кладбище в сопровождении военного оркестра.
- Проститься с артистом пришли сотни людей – родные, друзья и поклонники.
- Степана Гигу похоронили на 75-м поле Лычаковского кладбища.