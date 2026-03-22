Стівен Фрай продекламував культовий вірш Василя Симоненка: відео до мурах

Британський актор та письменник Стівен Фрай вкотре підтримав Україну. Він продекламував вірш українського поета-шістдесятника Василя Симоненка.

Відповідне відео з'явилось на фейсбук-сторінці UNITED 24.

До Всесвітнього дня поезії, який відзначався 21 березня, Стівен Фрай продекламував вірш Василя Симоненка "Ти знаєш, що ти – людина" англійською мовою.

Щиро дякуємо Стівену за те, що він нагадує світові про глибину української культури. Через ці вірші міжнародна спільнота відкриває для себе ідентичність нації, яка крізь десятиліття береже свою свободу,

– йдеться у дописі UNITED 24.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Стівен Фрай приїхав до України. Він став ведучим третього Саміту леді та джентльменів, який проходив у Києві.

Також актор зняв фільм про Україну під час свого візиту. Стрічка, яка вийшла у 2024 році, отримала назву Stephen Fry into Ukraine і розповідає про російсько-українську війну.

