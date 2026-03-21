Ольга Мартиновська придбала квартиру в Києві й показала, як виглядає оселя

Суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" поділилась важливими новинами. Вона здійснила свою мрію – придбала власне житло в Києві.

Першим кулінарним роликом, знятим у квартирі, Ольга Мартиновська поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. Кулінарна експертка показала, який наразі має вигляд її житло.

Ольга Мартиновська розповіла, що за все життя переїжджала 23 рази. Вона завжди проживала в орендованих оселях – у різних районах, містах і навіть країнах.

У мене ніколи не було власного житла. Звісно, я мріяла, що матиму велику сім'ю, чоловіка, з яким ми разом зведемо стіни спільного будинку. Чоловіка я поки не дочекалась, а своє гніздо хочеться. Попри купу страхів я таки наважилась – і змогла,

– поділилась кулінарка.

Мартиновська поділилась, що відчула особливе бажання створювати та будувати у цей непростий період, коли росіяни лише руйнують все навколо.

Квартира наразі перебуває на стадії ремонту. Тож Оля Мартиновська пообіцяла підписникам чимало контенту про вибір плитки і тинькування. А щоб "освятити" оселю, вона приготувала там своє перше печиво.

Не знаю, чи бувають "легкі" ремонти, але спробую отримати задоволення від процесу,

– додала Мартиновська.

Ольга Мартиновська придбала квартиру: відео

Зазначимо, навесні 2025 року в інтерв'ю Славі Дьоміну Ольга Мартиновська зізнавалась, що власне житло у Києві – це її велика мрія. Однак на той час вона вже зробила перший крок до цілі – внесла завдаток. Кулінарка зізналась, що їй захотілось мати своє місце.

