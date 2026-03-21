Ольга Мартиновська придбала квартиру в Києві й показала, як виглядає оселя
Суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" поділилась важливими новинами. Вона здійснила свою мрію – придбала власне житло в Києві.
Першим кулінарним роликом, знятим у квартирі, Ольга Мартиновська поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. Кулінарна експертка показала, який наразі має вигляд її житло.
Ольга Мартиновська розповіла, що за все життя переїжджала 23 рази. Вона завжди проживала в орендованих оселях – у різних районах, містах і навіть країнах.
У мене ніколи не було власного житла. Звісно, я мріяла, що матиму велику сім'ю, чоловіка, з яким ми разом зведемо стіни спільного будинку. Чоловіка я поки не дочекалась, а своє гніздо хочеться. Попри купу страхів я таки наважилась – і змогла,
– поділилась кулінарка.
Мартиновська поділилась, що відчула особливе бажання створювати та будувати у цей непростий період, коли росіяни лише руйнують все навколо.
Квартира наразі перебуває на стадії ремонту. Тож Оля Мартиновська пообіцяла підписникам чимало контенту про вибір плитки і тинькування. А щоб "освятити" оселю, вона приготувала там своє перше печиво.
Не знаю, чи бувають "легкі" ремонти, але спробую отримати задоволення від процесу,
– додала Мартиновська.
Зазначимо, навесні 2025 року в інтерв'ю Славі Дьоміну Ольга Мартиновська зізнавалась, що власне житло у Києві – це її велика мрія. Однак на той час вона вже зробила перший крок до цілі – внесла завдаток. Кулінарка зізналась, що їй захотілось мати своє місце.
Чим відома Ольга Мартиновська?
- Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухарка та рестораторка. Вона стала переможницею 3 сезону шоу "МастерШеф", після чого навчалась у престижній кулінарній школі Le Cordon Bleu у Парижі та працювала у французьких ресторанах.
- Зараз Мартиновська є суддею "МастерШеф" та активно розвиває гастрономічну культуру в Україні: веде майстер-класи, ділиться рецептами, є засновницею кулінарної академії.
- Зараз Ольга Мартиновська розлучена, виховує доньку Віру від першого чоловіка, Івана Кобця. Пара розійшлась після 5 років у стосунках. Улітку 2025 року Мартиновську бачили на публіці з ймовірним бойфрендом. Журналісти припускають, що це засновник ресторанів у Києві Руслан Шибаєв.