K-pop зірка підкорила мережу танцем під українську пісню – відео зібрало мільйони переглядів
- Південнокорейська співачка Со Суджін виклала відео в тікток, де танцює під пісню української артистки Кажанни – Boy, яке за два дні зібрало понад 2 мільйони переглядів.
- Кажанна відреагувала на відео в інстаграмі, написавши, що їй дуже приємно.
Відома південнокорейська співачка Со Суджін приємно здивувала українських фанів.
У соцмережах вона виклала відео, де танцює під пісню української артистки Кажанни – Boy. Ролик швидко став популярним у мережі, передає 24 Канал.
Так, відео Суджін в тіктоці за два дні набрало понад 2 мільйони переглядів і сотні тисяч лайків.
Значну частину реакцій залишили українські шанувальники артистки – багато хто писав, що не одразу повірив, що це справжнє відео, а інші просто засипали співачку компліментами.
Відео Суджін під український трек Boy стало вірусним у мережі / Скриншоти з тіктоку
Суджін також поділилася цим роликом в інстаграмі, де на нього відреагувала і сама Кажанна, написавши, що їй дуже приємно.
Для довідки! Со Суджін – співачка і танцівниця з Південної Кореї, яка була учасницею (G)I-DLE у 2018-2021 роках. У 2023 році вона розпочала сольну кар'єру, представивши мініальбом Agassy.
Що відомо про трек Boy?
- У цій пісні Кажанна співає про внутрішню свободу і легкість, жіночу ауру, яка захоплює і веде за собою, про вміння радіти незначним деталям і казати "ні" тому, що тобі не підходить.
- Кліп на Boy, який вийшов у грудні 2025 року, менш ніж за пів року зібрав понад 4 мільйони переглядів.
- До речі, трек уже отримав нагороду на YUNA 2026 у номінації "Найкращий хіп-хоп хіт".