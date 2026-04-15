K-pop зірка підкорила мережу танцем під українську пісню – відео зібрало мільйони переглядів

Відома південнокорейська співачка Со Суджін приємно здивувала українських фанів.

У соцмережах вона виклала відео, де танцює під пісню української артистки Кажанни – Boy. Ролик швидко став популярним у мережі, передає 24 Канал.

Так, відео Суджін в тіктоці за два дні набрало понад 2 мільйони переглядів і сотні тисяч лайків.

Значну частину реакцій залишили українські шанувальники артистки – багато хто писав, що не одразу повірив, що це справжнє відео, а інші просто засипали співачку компліментами.

Відео Суджін під український трек Boy стало вірусним у мережі / Скриншоти з тіктоку

Суджін також поділилася цим роликом в інстаграмі, де на нього відреагувала і сама Кажанна, написавши, що їй дуже приємно.

Як Кажанна відреагувала на відео Суджін під її трек / Скриншот з інстаграму

Для довідки! Со Суджін – співачка і танцівниця з Південної Кореї, яка була учасницею (G)I-DLE у 2018-2021 роках. У 2023 році вона розпочала сольну кар'єру, представивши мініальбом Agassy.

Що відомо про трек Boy?