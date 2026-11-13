Більше шансів пройти далі: Суспільне раптово змінило правила Нацвідбору на Євробачення-2027

Суспільне Мовлення оголосило про зміни в правилах Національного відбору на Євробачення-2027, які вплинуть на шанси конкурсантів поїхати на пісенний конкурс.

Як повідомляє eurovision.ua, мовник вирішив розширити лонглист учасників.

Тепер замість 12 претендентів можливість поборотися за участь у Євробаченні отримають одразу 18 артистів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні правління компанії 9 листопада, а ініціатором такого кроку став музичний продюсер Дмитро Шуров.

Виконавча продюсерка Євробачення Оксана Скибінська пояснила, що остаточний перелік сформує оргкомітет після детального вивчення всіх заявок.

Лонглист учасників Нацвідбору було розширено, щоб більше артистів отримали шанс пройти до наступного етапу,

– зазначила продюсерка.

Зазначимо, що загалом цьогоріч на Нацвідбір подалися 153 сольні виконавці та 48 гуртів. За результатами попереднього відбору буде сформовано лонглист учасників, які продовжать брати участь у Нацвідборі. Артисти, які не потраплять до фіналу напряму, зможуть позмагатися за ще одне місце через рейтингове онлайн-голосування. Ім'я переможця Нацвідбору традиційно визначать у лютому 2027 року за результатами голосування журі та глядачів.

Сам 71-й пісенний конкурс вперше в історії прийматиме Болгарія завдяки тріумфу співачки DARA з хітом Bangaranga. Музичне шоу пройде у прибережному місті Бургас на новій арені. Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а ім'я переможця Євробачення-2027 світ дізнається під час гранд-фіналу 15 травня.

До речі, раніше оголосили першого учасника Євробачення-2027.