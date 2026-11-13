Больше шансов пройти дальше: Суспильне внезапно изменило правила национального отбора на Евровидение-2027

Как сообщает eurovision.ua, телекомпания решила расширить лонг-лист участников.

Adv

популярные видео

Теперь вместо 12 претендентов возможность побороться за участие в Евровидении получат сразу 18 артистов. Соответствующее решение было принято на заседании правления компании 9 ноября, а инициатором такого шага выступил музыкальный продюсер Дмитрий Шуров.

Исполнительный продюсер Евровидения Оксана Скибинская пояснила, что окончательный список сформирует оргкомитет после детального изучения всех заявок.

Лонг-лист участников Национального отбора был расширен, чтобы больше артистов получили шанс пройти в следующий этап– отметила продюсер.

Добавим, что в целом в этом году на Национальный отбор подали заявки 153 сольных исполнителя и 48 групп. По результатам предварительного отбора будет сформирован лонг-лист участников, которые продолжат участвовать в Национальном отборе. Артисты, которые не попадут в финал напрямую, смогут побороться за еще одно место посредством рейтингового онлайн-голосования. Имя победителя Национального отбора традиционно будет определено в феврале 2027 года по результатам голосования жюри и зрителей.

Реклама

Сам 71-й песенный конкурс впервые в истории примет Болгария благодаря триумфу певицы DARA с хитом Bangaranga. Музыкальное шоу пройдет в прибрежном городе Бургас на новой арене. Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а имя победителя Евровидения-2027 мир узнает во время гранд-финала 15 мая.

Кстати, ранее объявили первого участника Евровидения-2027.