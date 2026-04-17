Це рятує життя, – Вакарчук закликав світ підтримувати українських енергетиків

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зустрівся з українськими енергетиками. Також він звернувся до міжнародної спільноти на підтримку наших фахівців.

Відеозвернення Вакарчука опублікували в телеграм-каналі ДТЕК.

Святослав Вакарчук записав відеозвернення на фоні трансформатора, зруйнованого російськими ракетами.

На жаль, вони руйнують наші енергетичні об'єкти в Україні постійно. Саме тому ваша підтримка дуже важлива. Саме тому вона має таке велике значення, і ми вдячні за цю підтримку. Будь ласка, продовжуйте допомагати нам і підтримувати нас, тому що це рятує життя українців. І це робить наш опір сильнішим,

– сказав музикант.

Зазначимо, що Святослав Вакарчук виступив на одній зі зруйнованих ТЕС для українських енергетиків. Він, зокрема, заспівав під гітару пісню "Коли ми станемо собою".

Сьогодні побував на одному з уражених російською ракетою енергоблоків станції, де словом і піснею підтримав наших енергетиків. Вони – справжні герої. Ризикуючи життям, під постійними обстрілами російських "Шахедів" і ракет, роблять усе можливе, щоб у наших домівках були світло і тепло. Було особливо щемко співати в таких умовах. Разом ідемо вперед!,

– написав музикант в інстаграмі.

Святослав Вакарчук на зруйнованій ТЕС / Фото з інстаграму музиканта

