Це рятує життя, – Вакарчук закликав світ підтримувати українських енергетиків
- Святослав Вакарчук зустрівся з українськими енергетиками та закликав міжнародну спільноту підтримати їх.
- Музикант виступив на зруйнованій ТЕС, подякував енергетикам за роботу та наголосив на важливості їхньої підтримки.
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зустрівся з українськими енергетиками. Також він звернувся до міжнародної спільноти на підтримку наших фахівців.
Відеозвернення Вакарчука опублікували в телеграм-каналі ДТЕК.
Святослав Вакарчук записав відеозвернення на фоні трансформатора, зруйнованого російськими ракетами.
На жаль, вони руйнують наші енергетичні об'єкти в Україні постійно. Саме тому ваша підтримка дуже важлива. Саме тому вона має таке велике значення, і ми вдячні за цю підтримку. Будь ласка, продовжуйте допомагати нам і підтримувати нас, тому що це рятує життя українців. І це робить наш опір сильнішим,
– сказав музикант.
Зазначимо, що Святослав Вакарчук виступив на одній зі зруйнованих ТЕС для українських енергетиків. Він, зокрема, заспівав під гітару пісню "Коли ми станемо собою".
Сьогодні побував на одному з уражених російською ракетою енергоблоків станції, де словом і піснею підтримав наших енергетиків. Вони – справжні герої. Ризикуючи життям, під постійними обстрілами російських "Шахедів" і ракет, роблять усе можливе, щоб у наших домівках були світло і тепло. Було особливо щемко співати в таких умовах. Разом ідемо вперед!,
– написав музикант в інстаграмі.
Святослав Вакарчук на зруйнованій ТЕС / Фото з інстаграму музиканта
Яка ситуація зі світлом в Україні станом на ранок 17 квітня?
Росіяни продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Уранці 17 квітня в Укренерго повідомили, що є знеструмлення у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.
Там, де дозволяє безпекова ситуація, розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Українські енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло людям.
Також сьогодні після масованої атаки росіян призупинила роботу Чернігівська ТЕЦ.