Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав будинок, в якому прожив 13 років. Він поділився з шанувальниками фотографіями, де позував на фоні багатоповерхівки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Вакарчука. Музикант відвідав рідні місця у Львові.

Дивіться також Іраклі Макацарія показав рідкісне фото новонародженої донечки Ніни

У цьому будинку на вулиці Ярославенка я провів 13 років свого життя. Тут закінчив школу, вступив до університету й отримав диплом. Саме тут тоді ж разом із Денисом (Глініним – 24 Канал), Пашею (Гудімовим – 24 Канал) та Юрою (Хусточкою – 24 Канал) створив гурт "Океан Ельзи",

– підписав фото Святослав Вакарчук.

Він додав, що більше "львівських історій" можна дізнатися у книзі "ОЕ. 30 років у фотографіях та спогадах". До речі, саме сьогодні відбулася презентація книги у Львові.

Коментарі під дописом Святослава Вакарчука

"Гарні спогади юності та початку дорослого життя. Дякую за творчість та емоції, які отримують люди".

"Легенда, виросла в Луганську на піснях ОЕ, пам'ятаю, як вперше потрапила на концерт, – емоції незабутні. 3 рази виходив Святослав "на біс". Святослав Вакарчук – геній нашого часу!"

"Улюблений Славко – талант і наша безперечна гордість".

"Дуже знайома локація і дуже схожі спогади про цей район. Львів – особливий".

Варто зазначити, що нещодавно гурт "Океан Ельзи" анонсував концерт у Львові. Виступ музикантів запланований на 27 червня та відбудеться на території !FESTrepublic.