Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Вакарчука. Музыкант посетил родные места во Львове.

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В этом доме на улице Ярославенко я провел 13 лет своей жизни. Здесь закончил школу, поступил в университет и получил диплом. Именно здесь тогда же вместе с Денисом (Глининым – 24 Канал), Пашей (Гудимовым – 24 Канал) и Юрой (Хусточкой – 24 Канал) создал группу "Океан Эльзы",

– подписал фото Святослав Вакарчук.

Он добавил, что больше "львовских историй" можно узнать в книге "ОЭ. 30 лет в фотографиях и воспоминаниях". Кстати, именно сегодня состоялась презентация книги во Львове.

Комментарии под заметкой Святослава Вакарчука

"Хорошие воспоминания юности и начала взрослой жизни. Спасибо за творчество и эмоции, которые получают люди".

"Легенда, выросла в Луганске на песнях ОЕ, помню, как впервые попала на концерт, – эмоции незабываемые. 3 раза выходил Святослав "на бис". Святослав Вакарчук – гений нашего времени!"

"Любимый Слава – талант и наша бесспорная гордость".

"Очень знакомая локация и очень похожие воспоминания об этом районе. Львов – особенный".

Стоит отметить, что недавно группа "Океан Эльзы" анонсировала концерт во Львове. Выступление музыкантов запланировано на 27 июня и состоится на территории !FESTrepublic.