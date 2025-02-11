Теперь Иракли показал фотографию с новорожденной Ниной. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу грузинского продюсера.

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Так, пока ни Макацария, ни его возлюбленная, не показывают в сети лицо дочери. Однако мужчина выставил милый кадр где держит крошечную ручку девочки. На фотографии можно заметить, что Нина одета в светлый комбинезон с рюшами. К фото он добавил эмоджи в виде белого сердца.



Иракли Макацария поделился фото с новорожденной дочерью / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о детях Иракли Макацарии

В июне 2023 года участник 6 сезона реалити "Холостяк" и его жена Лиза Чичуа, которая, что интересно, на 17 лет младше любимого, впервые стали родителями. У пары родился сын Георгий. Известно, что Иракли тогда присутствовал на родах жены.

Для справки! В апреле 2022 года Иракли сделал предложение своей возлюбленной на вершине горы в Тбилиси. Он украсил локацию с помощью праздничных декораций, чтобы создать незабываемый момент. К тому же пригласил друзей и родных. Всего через три месяца, 23 июля 2022 года, пара отпраздновала свою свадьбу в столице Грузии.

31 января 2024 года Макацария во второй раз стал папой. На этот раз Лиза Чичуа родила доченьку Нину, правда, пока не известно, присутствовал ли Иракли во время родов любимой.