У пам'ятний день: Святослав Вакарчук відкрив символічний пам'ятник на могилі батька

Святослав Вакарчук у пам'ятну дату показався на могилі покійного батька Івана Вакарчука. Там відкрили незвичний пам'ятник на його честь.

У п'ятницю, 4 квітня, виповнилося рівно 5 років з дня втрати Івана Вакарчука – фізика і колишнього міністра освіти і науки України. У цю пам'ятну дату на могилі відкрили символічний і незвичний пам'ятник, пише Show 24 з посиланням на інстаграм Святослава Вакарчука.

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Лідер "Океану Ельзи" поділився, що пишається цим пам'ятником. Його створив скульптор Володимир Одрехівський, втіливши ідею музиканта.

Листок паперу, на якому зображена буква Псі, – мабуть, найбільш уживаний символ у теоретичній фізиці, є також символом духовної сили й характеризує тата таким, як він був. Глибоким, але простим. Гармонійним, але неосяжним,

– висловився Вакарчук.

Співак подякував тим, хто прийшов на відкриття пам'ятника. На важливій події були присутні мама Святослава, його брат Олег та інші родичі й близькі.

"Я пам'ятаю, як маленьким лазив по підлозі, на якій лежали татові формули. І цей символ – просто як фотографія моєї пам'яті. Ми з мамою та Олегом дякуємо всім хто сьогодні прийшов на відкриття Це велика честь і приємність для нас. Тату, дякую тобі за все! Я тебе люблю! Ми всі тебе любимо", – додав Святослав Вакарчук.

Відкриття пам'ятника Іванові Вакарчуку / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука

Іван Вакарчук помер 4 квітня 2020 року у 73-річному віці. Він був доктором фізико-математичних наук, а з 2007 – 2010 роках обіймав посаду міністра освіти й науки України. Також був ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2007 році батько Святослава Вакарчука отримав звання Героя України.

Святослав Вакарчук нерідко згадує батька у своїх публікаціях. У березні, в день народження покійного тата, музикант поділився архівним фото.