Вчора, 6 березня, Іванові Олександровичу Вакарчуку могло б виповнитися 78 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм лідера гурту "Океан Ельзи".

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На світлині, яку опублікував Святослав Вакарчук, він прогулюється зі своїм батьком. У дописі музикант розповів, що у день народження Івана Олександровича разом з колективом грав у Вроцлаві (Польща).

Я стою коло університету і пишаюсь тим, що мій тато був почесним доктором цього знаменитого навчального закладу. Сьогодні татові могло б виповнитись 78 років. А у Вроцлаві сьогодні справжня весна. +18. Яскраве сонце. Навіть вищі сили згадують його саме таким, яким він і був. Люблю назавжди!,

– написав Святослав Вакарчук.

Для довідки! Іван Олександрович Вакарчук був почесним доктором Вроцлавського університету.

Реакція мережі

"Світла пам'ять вашому татові, я вчилась за його часів, велика людина".

"Пам'ятаю Івана Олександровича як дуже педагогічного, уважного і демократичного ректора університету. Щомісячні зустрічі зі студентами завжди були конструктивними й сповнені сенсом! Світла пам'ять!"

"В моїй пам'яті ваш тато – неймовірний ректор ЛНУ імені Івана Франка, надзвичайно світла, чуйна людина".

"Цікаво, що тато вам розповідає на цьому фото…".

Нагадаємо, що Іван Вакарчук помер 4 квітня 2020 року у 73-річному віці. У 2007-2010 роках він був міністром освіти й науки України. Протягом 1990-2007 та 2010-2013 років був ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2007 році батько Святослава Вакарчука отримав відзнаку Героя України.