Вакарчук показав момент, який зворушив усіх на концерті для воїнів: "До мурашок і метеликів"
- Святослав Вакарчук провів концерт для нацгвардійців на Київщині, який довелося перервати через повітряну тривогу, але потім продовжити в укритті.
- На концерті особливим моментом стали діти, які танцювали під пісню "Черемшину", що зворушило всіх присутніх.
Святослав Вакарчук продовжує підтримувати українських бійців. Нещодавно він виступав для нацгвардійців – цей концерт запам'ятався особливими моментами.
Лідер гурту "Океан Ельзи" розповів, що провів черговий концерт на Київщині для бійців Нацгвардії. Він поділився фото та відео зі свого виступу на сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал.
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Святослав Вакарчук розповів, що під час виконання першої ж пісні почалась повітряна тривога. Тому довелося продовжити виступ в укритті. Згодом всі повернулися до залу.
Концерт Святослава Вакарчука для військових / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука
Особливим та зворушливим моментом концерту стали діти. Вони вийшли на сцену й танцювали, поки Вакарчук співав "Черемшину".
Нещодавно на Київщині виступав для бійців Нацгвардії. На першій же пісні почалася тривога. Продовжили в укритті, просто в коридорі. Коли тривога завершилася, повернулися в "зал". Найзворушливіший момент — діти, які танцюють під "Черемшину". Просто до мурашок і метеликів,
– поділився музикант.
Найзворушливіший момент виступу: відео
Святослав Вакарчук підтримує українських захисників з перших днів повномасштабного вторгнення. Він їздить у зону бойових дій, виступає для військових та їхніх родин, підтримує бойовий дух поранених воїнів у госпіталях.
У січні 2025 року Вакарчук розповів, що виступив вже з 290 концертом для захисників, який однозначно не був останнім.