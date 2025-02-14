Найбільше вплинула на нього у дитинстві: Вакарчук поділився щемливими спогадами про бабусю

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів, як на нього вплинула бабуся по маминій лінії. Вона працювала вчителькою молодших класів та віддала цій професії 40 років.

За словами музиканта, бабуся найбільше вплинула на нього у дитинстві. Вакарчук зазначив, що жінку дуже шанували у Мукачеві, куди він час від часу приїжджав, пише 24 Канал з посиланням на проєкт Ukraїner Q.

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Святославу Вакарчука говорили, що саме бабуся навчила його читати. У 2-річному віці він вже знав букви, а в 3 роки читав вивіски на магазинах, про що казала його мама. Однак музикант вважає, що вона трохи перебільшує.

Лідер гурту "Океан Ельзи" зізнався, що батько, бабуся та мама у дитинстві співали йому українські народні пісні. Зокрема, "Ой, чий то кінь стоїть", "Ой на горі та й женці жнуть", "Чом ти не прийшов".

Пам'ятаю "Стоїть гора високая" – бабця мені її співала дуже багато. Одна з моїх улюблених пісень. Я більшість пісень, які з дитинства зайшли мені під шкіру, потім, коли був у "Голосі країни", давав співати своїм підопічним. Це все в основному пісні з мого дитинства, які я відчував,

– розповів Вакарчук.

Інтерв'ю зі Святославом Вакарчуком: дивіться відео онлайн

Святослав Вакарчук поділився історією з дитинства

Святослав також розповів історію, яка пов'язана з його бабусею по татові лінії – Вірою. Чоловік пригадав, що коли приїжджав до неї у село, то ходив на весілля, на похорони, адже не міг залишатися вдома сам.

Я там вчився всього. Одного разу тато мене взяв на якесь весілля чи куди. І я прийшов звідти й починаю співати пісню "Червона ружа трояка". Звучить вона приблизно так: "Червона ружа трояка, червона ружа трояка, мала я мужа, мужа я мала, мала я мужа пияка. Він ніц не робить, тільки п'є, він ніц не робить, тільки п'є. Прийде додому, додому прийде, прийде додому, жінку б'є",

– пригадав музикант.

За словами Святослава Вакарчука, він співав цю пісню, коли йому було 3 або 4 роки. Після цього татова мама його "чуть не вбила" та питала, чому навчили дитину.