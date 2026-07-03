Мозок відмовляється вірити, – Тала Калатай показала зруйнований під час обстрілу будинок матері

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч на 2 липня був зруйнований будинок матері української телеведучої Тали Калатай.

На щастя, жінка вижила, однак її оселя стала непридатною для проживання. Ведуча вперше показала кадри зруйнованого будинку та поділилася своїми переживаннями на сторінці у фейсбуці.

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За словами Калатай, цей будинок був особливим для всієї родини. Оселю її мама звела власноруч, мріючи залишити її наступним поколінням. Калатай зізналася, що досі не може повірити в побачене, адже від будинку майже нічого не залишилося.

Будинку наче не було. Я дивлюся, і мій мозок відмовляється в це вірити,

– написала телеведуча.

Тала Калатай показала знищений під час російської атаки будинок мами / Фото з фейсбуку телеведучої

Окрім цього, Тала Калатай повідомила, що внаслідок російської атаки загинула родина їхніх сусідів, з якими вона була знайома з дитинства.

Вона також подякувала всім, хто підтримує її родину, телефонує, пише повідомлення та пропонує допомогу, зазначивши, що зараз це надзвичайно цінно.

Раніше ведуча розповідала, що під час атаки її мама опинилася під завалами. Врятуватися жінці вдалося завдяки тому, що вона сховалася у погребі. Згодом її дістали сусіди.