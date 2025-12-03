Розкрили імені перших танцівників передноворічного спецвипуску "Танців з зірками"
- Команда "Танців з зірками" оголосила перших шістьох українських танцівників благодійного спецвипуску.
- Це Євген Кот, Юлія Сахневич, Олександр Прохоров, Анна Манжула, Антон Нестерко і Павло Сімакін.
Команда "Танців з зірками" розкрила імена перших шістьох українських танцівників, що візьмуть участь у благодійному передноворічному спецвипуску проєкту, прем'єра якого відбудеться вже незабаром.
Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Танців з зірками". Партнерами учасників спецвипуску стали Євген Кот, Юлія Сахневич, Олександр Прохоров, Анна Манжула, Антон Нестерко і Павло Сімакін.
Євген Кот – хореограф і режисер-постановник, який вже брав участь у "Танцях з зірками". У 4 сезоні він виходив на паркет разом зі співачкою Надею Дорофєєвою, а у 5 танцював з Мішель Андраде.
Кот та акторка Ксенія Мішина стали переможцями 6 сезону проєкту. Євген є автором всеукраїнського шоу "Танцюй зі мною, Україно", а також був суддею великих талант-шоу.
Юлія Сахневич – чемпіонка Європи та світу з латиноамериканських танців. Вона тричі виходила на паркет "Танців з зірками". У 5 сезоні танцювала з актором Павло Вишняковим, у 6 – з телеведучим та військовим Даніелем Салемом, а у 7 – зі співаком Позитивом, за якого згодом вийшла заміж і від якого народила доньку Марію.
Олександр Прохоров – співзасновник благодійних майстер-класів "Танець сили", артист концертних і шоупрограм. У 5 сезоні проєкту був партнером спортсменки Аніти Луценко. Він та художня гімнастка Ганна Різатдінова стали срібними призерами "Танців з зірками 6".
Анна Манжула – танцівниця в театрах Іспанії та Португалії, також вона виступає в цирку Франції. Їздила в гастролі Україною разом із шоу Євгена Кота "Танцюй зі мною, Україно".
Антон Нестерко – п'ятикратний чемпіон України, переможець відкритого чемпіонату Італії, Німеччини та Великої Британії. Брав участь у 8 сезоні "Танців з зірками" зі співачкою Джамалою.
Павло Сімакін – учасник телевізійних шоу та проєктів. Він працював із Наталією Могилевською, Артемом Пивоваровим, Alekseev, Надею Дорофєєвою, Златою Огнєвіч та іншими артистами.
Що відомо про передноворічний спецвипуск "Танців з зірками"?
Нагадаємо, що "Танці з зірками" повертаються після чотирирічної паузи з благодійним передноворічним спецвипуском. Команда проєкту та Superhumans Center збирають кошти на прицільну евакуацію.
На паркет вийдуть ветеранка Руслана Данілкіна, стендап-комік Василь Байдак, ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс, фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич, ведуча ТСН Наталя Островська, герой шоу "Холостяк-9" Нікіта Добринін, ведуча програми "Ближче до зірок" Наталі Солонік, співачка KOLA, актор Павло Текучев.
У суддівських кріслах сидітимуть співачка Наталія Могилевська, танцюрист, хореограф і військовий Дмитро Дікусар, мультиартист MONATIK та артистка балету Катерина Кухар.
Передноворічний спецвипуск "Танців з зірками" пройде під слоганом "Рух до життя". Прем'єра відбудеться 28 грудня о 20:00 на телеканалі "1+1".