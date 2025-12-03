Раскрыли имени первых танцовщиков предновогоднего спецвыпуска "Танцев со звездами"

Команда "Танцев со звездами" раскрыла имена первых шестерых украинских танцовщиков, которые примут участие в благотворительном предновогоднем спецвыпуске проекта, премьера которого состоится уже скоро.

Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Танцев со звездами". Партнерами участников спецвыпуска стали Евгений Кот, Юлия Сахневич, Александр Прохоров, Анна Манжула, Антон Нестерко и Павел Симакин.

Евгений Кот – хореограф и режиссер-постановщик, который уже участвовал в "Танцах со звездами". В 4 сезоне он выходил на паркет вместе с певицей Надей Дорофеевой, а в 5 сезоне танцевал с Мишель Андраде.

Кот и актриса Ксения Мишина стали победителями 6 сезона проекта. Евгений является автором всеукраинского шоу "Танцуй со мной, Украина", а также был судьей больших талант-шоу.

Евгений Кот / Фото из инстаграма "Танцев со звездами"

Юлия Сахневич – чемпионка Европы и мира по латиноамериканским танцам. Она трижды выходила на паркет "Танцев со звездами". В 5 сезоне танцевала с актером Павел Вишняковым, в 6 – с телеведущим и военным Даниэлем Салемом, а в 7 – с певцом Позитивом, за которого впоследствии вышла замуж и от которого родила дочь Марию.

Юлия Сахневич / Фото из инстаграма "Танцев со звездами"

Александр Прохоров – соучредитель благотворительных мастер-классов "Танец силы", артист концертных и шоу-программ. В 5 сезоне проекта был партнером спортсменки Аниты Луценко. Он и художественная гимнастка Анна Ризатдинова стали серебряными призерами "Танцев со звездами 6".

Александр Прохоров / Фото из инстаграма "Танцев со звездами"

Анна Манжула – танцовщица в театрах Испании и Португалии, также она выступает в цирке Франции. Ездила в гастроли по Украине вместе с шоу Евгения Кота "Танцуй со мной, Украина".

Анна Манжула / Фото из инстаграма "Танцев со звездами"

Антон Нестерко – пятикратный чемпион Украины, победитель открытого чемпионата Италии, Германии и Великобритании. Участвовал в 8 сезоне "Танцев со звездами" с певицей Джамалой.

Антон Нестерко / Фото из инстаграма "Танцев со звездами"

Павел Симакин – участник телевизионных шоу и проектов. Он работал с Натальей Могилевской, Артемом Пивоваровым, Alekseev, Надей Дорофеевой, Златой Огневич и другими артистами.

Павел Симакин / Фото из инстаграма "Танцев со звездами"?

Что известно о предновогоднем спецвыпуске "Танцев со звездами"?