13 травня, 22:22
У боді-комбінезонах з напівпрозорими вставками: балет Барських підкорив тікток своїм танцем
Основні тези
- Танцювальний колектив Макса Барських вразив тікток, зібравши сотні тисяч переглядів своїм танцем під трек Someone new.
Танцювальний колектив Макса Барських вразив мережу. Дівчата опублікували відео одного зі своїх танців, яке розриває тікток і зібрало вже декілька сотень тисяч переглядів.
Танцівниці захопили своєю пластичністю та харизмою під англомовний трек співака Someone new, пише Show 24.
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Четверо дівчат на відео були одягнені в чорні боді-комбінезони з напівпрозорими вставками, що створюють візуальний ефект "голого тіла" й водночас виглядають елегантно. Крім того, вони взули високі чорні босоніжки на підборах зі шнурівкою.
Усі танцівниці мають гладко зачесане волосся та яскравий макіяж з акцентом на очі та губи.
Що відомо про пісню Макса Барських Someone new
- Це другий сингл з майбутнього англомовного альбому співака, що продовжує тему кохання після першого синглу Stomach Butterflies.
- Нова робота Макса Барських розкриває емоції після розриву стосунків – від кохання до розчарування через зраду. За словами виконавця, трек не про біль, а про прийняття та рух уперед.
- Зараз Someone new починає набирати популярності в тіктоці, хоч пісня вийшла ще у квітні.