Танцовщицы захватили своей пластичностью и харизмой под англоязычный трек певца Someone new, пишет Show 24.
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Четверо девушек на видео были одеты в черные боди-комбинезоны с полупрозрачными вставками, что создают визуальный эффект "голого тела" и одновременно выглядят элегантно. Кроме того, они обули высокие черные босоножки на каблуке со шнуровкой.
Все танцовщицы имеют гладко зачесанные волосы и яркий макияж с акцентом на глаза и губы.
Что известно о песне Макса Барских Someone new
- Это второй сингл из будущего англоязычного альбома певца, продолжающий тему любви после первого сингла Stomach Butterflies.
- Новая работа Макса Барских раскрывает эмоции после разрыва отношений – от любви до разочарования из-за измены. По словам исполнителя, трек не о боли, а о принятии и движении вперед.
- Сейчас Someone new начинает набирать популярность в тиктоке, хотя песня вышла еще в апреле.