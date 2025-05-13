Танцовщицы захватили своей пластичностью и харизмой под англоязычный трек певца Someone new, пишет Show 24.

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Так, видео балета Макса Барских уже собрало более 200 тысяч просмотров в тиктоке.

Самые длинные ноги Украины,
– написала Екатерина Трухина, которая запостила этот ролик на своей странице.

Четверо девушек на видео были одеты в черные боди-комбинезоны с полупрозрачными вставками, что создают визуальный эффект "голого тела" и одновременно выглядят элегантно. Кроме того, они обули высокие черные босоножки на каблуке со шнуровкой.

Все танцовщицы имеют гладко зачесанные волосы и яркий макияж с акцентом на глаза и губы.

@t_k.fam Самые длинные ноги Украины #barskihgirls #someonenew #barskih @Max Barskih ♬ Someone New - Max Barskih

Что известно о песне Макса Барских Someone new

  • Это второй сингл из будущего англоязычного альбома певца, продолжающий тему любви после первого сингла Stomach Butterflies.
  • Новая работа Макса Барских раскрывает эмоции после разрыва отношений – от любви до разочарования из-за измены. По словам исполнителя, трек не о боли, а о принятии и движении вперед.
  • Сейчас Someone new начинает набирать популярность в тиктоке, хотя песня вышла еще в апреле.