Танцівниці захопили своєю пластичністю та харизмою під англомовний трек співака Someone new, пише Show 24.
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Четверо дівчат на відео були одягнені в чорні боді-комбінезони з напівпрозорими вставками, що створюють візуальний ефект "голого тіла" й водночас виглядають елегантно. Крім того, вони взули високі чорні босоніжки на підборах зі шнурівкою.
Усі танцівниці мають гладко зачесане волосся та яскравий макіяж з акцентом на очі та губи.
Що відомо про пісню Макса Барських Someone new
- Це другий сингл з майбутнього англомовного альбому співака, що продовжує тему кохання після першого синглу Stomach Butterflies.
- Нова робота Макса Барських розкриває емоції після розриву стосунків – від кохання до розчарування через зраду. За словами виконавця, трек не про біль, а про прийняття та рух уперед.
- Зараз Someone new починає набирати популярності в тіктоці, хоч пісня вийшла ще у квітні.