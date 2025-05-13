Танцівниці захопили своєю пластичністю та харизмою під англомовний трек співака Someone new, пише Show 24.

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Так, відео балету Макса Барських вже зібрало понад 200 тисяч переглядів у тіктоці.

Найдовші ноги України,
– написала Катерина Трухіна, яка запостила цей ролик на своїй сторінці.

Четверо дівчат на відео були одягнені в чорні боді-комбінезони з напівпрозорими вставками, що створюють візуальний ефект "голого тіла" й водночас виглядають елегантно. Крім того, вони взули високі чорні босоніжки на підборах зі шнурівкою.

Усі танцівниці мають гладко зачесане волосся та яскравий макіяж з акцентом на очі та губи.

@t_k.fam Найдовші ноги України #barskihgirls #someonenew #barskih @Max Barskih ♬ Someone New - Max Barskih

Що відомо про пісню Макса Барських Someone new

  • Це другий сингл з майбутнього англомовного альбому співака, що продовжує тему кохання після першого синглу Stomach Butterflies.
  • Нова робота Макса Барських розкриває емоції після розриву стосунків – від кохання до розчарування через зраду. За словами виконавця, трек не про біль, а про прийняття та рух уперед.
  • Зараз Someone new починає набирати популярності в тіктоці, хоч пісня вийшла ще у квітні.