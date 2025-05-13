Танцівниці захопили своєю пластичністю та харизмою під англомовний трек співака Someone new, пише Show 24.

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Так, відео балету Макса Барських вже зібрало понад 200 тисяч переглядів у тіктоці. Найдовші ноги України,

– написала Катерина Трухіна, яка запостила цей ролик на своїй сторінці.

Четверо дівчат на відео були одягнені в чорні боді-комбінезони з напівпрозорими вставками, що створюють візуальний ефект "голого тіла" й водночас виглядають елегантно. Крім того, вони взули високі чорні босоніжки на підборах зі шнурівкою.

Усі танцівниці мають гладко зачесане волосся та яскравий макіяж з акцентом на очі та губи.

Що відомо про пісню Макса Барських Someone new