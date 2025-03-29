Неймовірний танцювальний тренд у тіктоці підкорив серця: що знімають користувачі

Уже давненько не звертали увагу на те, що в тіктоці популярними стають не тільки пісні, а й танці. Сьогодні це той випадок, коли тіктокером зможе стати кожен.

Почалось усе з того, що активні користувачі обрали трек Grupo Frontera, Fuerza Regida – ME JALO, під який можна пластично рухатись, ловлячи чи то іспанські, чи то мексиканські вайби. Який варіант би не був правильним, але факт залишається один – це новий тренд тіктоку, пише Show24.

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Варто зазначити, що цей тренд варто знімати з кимось у парі. Дехто з користувачів навіть зняв відео з домашнім улюбленцем, що дозволило назбирати мільйонні реакції від аудиторії.

Усе, що потрібно зробити, так це спершу використати відповідний звук у тіктоці, який є уривком треку ME JALO. Тоді перша людина повільно заходить у кадр пританцьовуючи плавними рухами, а руками нібито подає знак партнеру чи партнерці так само заходити у кадр. Тоді обоє людей опиняються у загальному плані та продовжують плавно танцювати. Що стосується рухів танцю, то просто дотримуйтесь загальної концепції. А якщо хочете вирізнитись, то експериментувати ніхто не забороняв.

Уже понад 300 тисяч користувачів встигли доєднатись до тренду, тому не варто зволікати. Зауважимо, що найкраще "залітають" у топи переглядів ті відео, де присутні закохані пари, літні люди або ж створена гарна естетична картинка.

Цей тренд – це не просто привід відзняти хороше відео, а й можливість весело провести час у приємній компанії. Можливо, хтось захоче навіть повторити не один тренд.

Цікаво, що пісня Альони Омаргалієвої "Мужчина" стала вірусною в TikTok ще до офіційного релізу, під уривок з пісні зняли понад 17 тисяч відео.