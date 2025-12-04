Після новини про розлучення Олени та Тараса Тополі стало відомо, хто з пари подав позов до суду

Днями лідер гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя опублікував у соцмережах великий допис, де повідомив, що вони з Оленою ухвалили рішення про розлучення. Артист додав, що вони ігноруватимуть питання від ЗМІ й публіки про тему їхнього розлучення.

Та попри те, що колишні закохані не хочуть розкривати деталі особистого життя, вже стало відомо, хто з них подав до суду у справі розірвання шлюбу, передає 24 Канал із посиланням на сайт судового реєстру.

З відкритих джерел стало відомо, що позивачем є Тарас Тополя. Справу зареєстрували 3 грудня цього року у Подільському районному суді міста Києва. Також уже призначили склад суддів, але дата розгляду справи наразі залишається невідомою.

Нагадаємо, що про розлучення подружжя стало відомо 1 грудня з фейсбуку фронтмена гурту АНТИТІЛА.

Головне про розлучення Тараса та Олени Тополі