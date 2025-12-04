После новости о разводе Елены и Тараса Тополи стало известно, кто из пары подал иск в суд
- Тарас Тополя подал иск в суд о расторжении брака, который зарегистрирован в Подольском районном суде Киева.
- Пара урегулировала имущественные и финансовые вопросы, и оба родителя будут отвечать за будущее своих детей, обеспечивая им внимание и поддержку.
На днях лидер группы АНТИТИЛА Тарас Тополя опубликовал в соцсетях большое сообщение, где сообщил, что они с Еленой приняли решение о разводе. Артист добавил, что они будут игнорировать вопросы от СМИ и публики о теме их развода.
Но несмотря на то, что бывшие влюбленные не хотят раскрывать детали личной жизни, уже стало известно, кто из них подал в суд по делу о расторжении брака, передает 24 Канал со ссылкой на сайт судебного реестра.
Из открытых источников стало известно, что истцом является Тарас Тополя. Дело зарегистрировали 3 декабря этого года в Подольском районном суде города Киева. Также уже назначили состав судей, но дата рассмотрения дела пока остается неизвестной.
Напомним, что о разводе супругов стало известно 1 декабря из фейсбука фронтмена группы АНТИТИЛА.
Главное о разводе Тараса и Елены Тополи
- Певец дал понять, что они с Еленой и в дальнейшем будут нести одинаковую ответственность за будущее своих детей. Экс-возлюбленные будут работать над тем, чтобы они получали "максимальное внимание, надлежащее воспитание, поддержку и любовь" от обоих родителей.
- Пара уже урегулировала имущественные и финансовые вопросы.
- Незадолго до новости о разводе, Елена рассказывала, что в последнее время полностью переосмыслила свою жизнь. Она почувствовала, насколько она быстротечна, поэтому решила взять ответственность за свой выбор и жить так, как ей самой хочется.