Тарас Тополя прокоментував чутки про те, що розлучення з Оленою є піар-ходом
- Тарас та Олена Тополі оголосили про розлучення після 12 років шлюбу, що викликало чутки про піар-хід для просування нової пісні гурту АНТИТІЛА.
- Гурт АНТИТІЛА презентував нову пісню "Відколи" та кліп на неї, що відображає емоційний стан в Україні в цей непростий час.
Днями Тарас та Олена Тополі шокували новиною, що розлучаються після 12 років шлюбу. Тепер лідер гурту АНТИТІЛА прокоментував чутки, які ходять навколо його розриву з дружиною.
У мережі припустили, що розлучення – це лише піар-хід та прогрів нової пісні гурту АНТИТІЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Нашого Радіо".
Я давним-давно звик до публічності. Вона має як позитивні сторони, так і негативні. Ставлюсь (до чуток – 24 Канал) по-філософськи. АНТИТІЛА роблять своє, Олені бажаю так само успіхів у творчості й робити своє. Всім людям сподобатися неможливо,
– відреагував на чутки співак.
Зазначимо, що сьогодні гурт АНТИТІЛА презентував емоційну пісню "Відколи", яка була написана ще торік, та кліп на неї. Режисером відеороботи став Дмитро Шмурак, який давно співпрацює і дружить з колективом.
"Відколи" – про стан, знайомий, на жаль, багатьом в Україні в цей непростий час. Коли вже немає емоцій, аргументів, з'ясувань і висновків. А є мовчазна тиша, що гримить гучніше за будь-які слова. Кліп не розповідає лінійну історію — він існує як стан, як серія емоційних спалахів, що складаються в одну спільну пам’ять про любов, яка не зникає без сліду,
– прокоментував прем'єру Тарас Тополя.
Гурт АНТИТІЛА – "Відколи": дивіться відео онлайн
Що відомо про розлучення Тараса та Олени Тополі?
Тарас та Олена Тополі познайомилися у 2009 році, через чотири роки вони одружилися. Артисти виховують трьох спільних дітей: синів Романа і Марта, доньку Марію.
1 грудня Тополі опублікували спільну заяву, в якій оголосили про розлучення. Вони зазначили, що це було зважене і спільне рішення. Тарас і Олена вдячні одне одному за все, що пройшли разом.
"Усі супутні майнові питання та питання подальшого фінансового утримання дітей, з якими зіштовхуються пари при розлученні, ми врегулювали завчасно, вчинивши гідно та справедливо по відношенню одне до одного й до дітей", – наголосили артисти.
Тарас і Олена й надалі нестимуть однакову відповідальність за майбутнє дітей. Ексзакохані зазначили, що більше не даватимуть жодних коментарів щодо свого розлучення.