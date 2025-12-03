Тарас Тополя прокомментировал слухи о том, что развод с Еленой является пиар-ходом
- Тарас и Елена Тополи объявили о разводе после 12 лет брака, что вызвало слухи о пиар-ходе для продвижения новой песни группы АНТИТИЛА.
- Группа АНТИТИЛА презентовала новую песню "Відколи" и клип на нее, что отражает эмоциональное состояние в Украине в это непростое время.
На днях Тарас и Елена Тополи шокировали новостью, что разводятся после 12 лет брака. Теперь лидер группы АНТИТИЛА прокомментировал слухи, которые ходят вокруг его разрыва с женой.
В сети предположили, что развод – это лишь пиар-ход и прогрев новой песни группы АНТИТИЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Нашего Радио".
Я давным-давно привык к публичности. Она имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Отношусь (к слухам – 24 Канал) по-философски. АНТИТЕЛА делают свое, Елене желаю так же успехов в творчестве и делать свое. Всем людям понравиться невозможно,
– отреагировал на слухи певец.
Отметим, что сегодня группа АНТИТИЛА презентовала эмоциональную песню "Відколи", которая была написана еще в прошлом году, и клип на нее. Режиссером видеоработы стал Дмитрий Шмурак, который давно сотрудничает и дружит с коллективом.
"Відколи" – о состоянии, знакомом, к сожалению, многим в Украине в это непростое время. Когда уже нет эмоций, аргументов, выяснений и выводов. А есть молчаливая тишина, что гремит громче любых слов. Клип не рассказывает линейную историю - он существует как состояние, как серия эмоциональных вспышек, складывающихся в одну общую память о любви, которая не исчезает без следа,
– прокомментировал премьеру Тарас Тополя.
Группа АНТИТИЛА – "Відколи": смотрите видео онлайн
Что известно о разводе Тараса и Елены Тополи?
Тарас и Елена Тополя познакомились в 2009 году, через четыре года они поженились. Артисты воспитывают троих общих детей: сыновей Романа и Марка, дочь Марию.
1 декабря Тополи опубликовали совместное заявление, в котором объявили о разводе. Они отметили, что это было взвешенное и совместное решение. Тарас и Елена благодарны друг другу за все, что прошли вместе.
"Все сопутствующие имущественные вопросы и вопросы дальнейшего финансового содержания детей, с которыми сталкиваются пары при разводе, мы урегулировали заблаговременно, поступив достойно и справедливо по отношению друг к другу и к детям", – отметили артисты.
Тарас и Елена и в дальнейшем будут нести одинаковую ответственность за будущее детей. Экс-возлюбленные отметили, что больше не будут давать никаких комментариев относительно своего развода.