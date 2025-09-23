23 вересня, 23:38
Солодкий 2008-й, – Тарас Тополя вразив рідкісними фото з молодості
Основні тези
- Тарас Тополя показав фото з 2008 року.
- Це була перша фотосесія АНТИТІЛ.
Фронтмен гурту АНТИТІЛА показав, який мав вигляд 17 років тому. Тарасу Тополі тоді був 21.
У червні цього року ж артисту виповнилося 38 років. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку гурту АНТИТІЛА.
Так, виконавець виставив світлини, які були зроблені ще у 2008 році. Це перша фотосесія АНТИТІЛ.
Солодкий 2008-й рік. Київ,
– зазначили під публікацією.
Напередодні архівні фото 2008 року показала акторка Ольга Сумська. Вона теж оприлюднила їх на своїй сторінці в інстаграмі.
Що відомо про початок існування АНТИТІЛ?
- Цей київський поп-рок гурт був створений у 2007 році.
- Перший альбом музикантів називається "Будувуду".
- У 2026 році артисти святкуватимуть 18 років існування АНТИТІЛ. З цієї нагоди вони вирушають в масштабний тур Україною.