23 вересня, 23:38
Солодкий 2008-й, – Тарас Тополя вразив рідкісними фото з молодості

Софія Хомишин
Основні тези
  • Тарас Тополя показав фото з 2008 року.
  • Це була перша фотосесія АНТИТІЛ.

Фронтмен гурту АНТИТІЛА показав, який мав вигляд 17 років тому. Тарасу Тополі тоді був 21.

У червні цього року ж артисту виповнилося 38 років. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку гурту АНТИТІЛА. 

Так, виконавець виставив світлини, які були зроблені ще у 2008 році. Це перша фотосесія АНТИТІЛ.

Солодкий 2008-й рік. Київ,
– зазначили під публікацією.

Напередодні архівні фото 2008 року показала акторка Ольга Сумська. Вона теж оприлюднила їх на своїй сторінці в інстаграмі. 

Що відомо про початок існування АНТИТІЛ? 

  • Цей київський поп-рок гурт був створений у 2007 році.
  • Перший альбом музикантів називається "Будувуду".
  • У 2026 році артисти святкуватимуть 18 років існування АНТИТІЛ. З цієї нагоди вони вирушають в масштабний тур Україною.