Тарас Тополя іронічно відповів Безуглій та відкрив для неї збір: нардепка відреагувала

Народна депутатка Мар'яна Безугла назвала "кармою" руйнування квартири Тараса й Олени Тополі від російського обстрілу. Співак відреагував на скандальну заяву та відкрив для Безуглої збір.

Після новини про розтрощену квартиру Тарас Тополя подякував за підтримку і зазначив, що не відкриватиме збору на ремонт, адже багато хто запитує його про номер картки. Але він таки створив "банку" – для Мар'яни Безуглої, пише Show 24 з посиланням на його фейсбук.

До слова Вже на місці, – учасники гурту АНТИТІЛА показалися в зруйнованій квартирі Тараса Тополі

От що дійсно важливо, дійсно справа державного значення, так це допомогти народній обраниці з лікуванням. Тож я відкриваю банку "На психіатра Мар'яні". Долучайтеся, не будьте байдужими, проявіть чуйність і милосердя до людини, що пише закони у такі буремні часи, до людини, за яку свого часу проголосувала ціла Оболонь!

– так Тарас Тополя відповів Безуглій.

Мета збору – 1 мільйон гривень. Тарас Тополя додав, якщо нардепка відмовиться приймати допомогу, то він скерує кошти на підтримку дітей загиблих бійців 130 Батальйону ТрО, де служив співак на початку повномасштабного вторгнення.

Як відреагувала Безугла

Народна депутатка відповіла на заяву Тараса Тополі й сказала, що прийме кошти.

Я прийму мільйон і віддам його на дрони-перехоплювачі. Так що збирай,

– написала Мар'яна Безугла.

Що сталося напередодні