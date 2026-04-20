Відома акторка зізналась, що була з Цимбалюком в авто в момент ДТП у Києві

Близько тижня тому Тарас Цимбалюк потрапив в аварію в Києві. Як виявилося, свідком події також стала Олена Світлицька, якій приписують роман з актором.

Олена Світлицька підтвердила, що це справді вона фігурувала поряд з Цимбалюком на відео, яке поширювали у соцмережах після ДТП. Про деталі вона розповіла у коментарі для "Туру зірками" на "Радіо Люкс".

Так, я була поруч. На відео ж мене видно. Підтримала його як найближча подруга. Робила все, що в моїх силах, щоб стресова ситуація була максимально нестресовою,

– сказала акторка.

Також зірка додала, що не коментуватиме чутки й деталі аварії. Вона підкреслила, що слід довіряти офіційним джерелам.

Олена Світлицька зауважила, що цей випадок став для неї знаком – варто бути більш обережними та відповідальними за кермом.

Зазначимо, тривалий час у мережі ходять чутки про роман між Тарасом Цимбалюком та Оленою Світлицькою. Акторка вирішила ніяк не коментувати плітки, адже хоче, щоб особисте залишалося особистим.

Що відомо про ДТП за участі Цимбалюка?

Уночі 13 квітня у Києві сталась ДТП за участі Тараса Цимбалюка. Аварія сталась поблизу ЖК "Варшавський". Авто Range Rover врізалось у припарковані машини Hyundai та Mazda.

Тарас Цимбалюк прокоментував, що перед поїздкою він вживав алкоголь, тому не сідав за кермо. Машиною керував його товариш.

Як повідомила поліція, після інциденту водій Range Rover покинув місце події і залишив авто. Але згодом повернувся, на нього склали адміністративний протокол. Рішення у справі ухвалить суд.