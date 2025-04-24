Тарас Цимбалюк вперше відреагував на чутки, що співачка СолоХа чекає на дитину від нього

Після того, як Тарас Цимбалюк став головним героєм 14 сезону реаліті-шоу "Холостяк", у мережі з'явилися чутки, що співачка СолоХа нібито вагітна від нього. Актор прокоментував інформацію, яку поширили ЗМІ.

Цимбалюк записав відеозвернення, яке опублікував у своєму тіктоці, передає Show 24. Він назвав ознаки того, "що ти став "Холостяком"".

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Перше, форситься пісня "Тарас Цимбалюк – хочу таких десять штук" по всьому тіктоку. Респект. Дуже дотепно. Далі, в принципі, викладається дуже багато тіктоків. Потім тобі приписують романи абсолютно з усіма жінками, які з'являються в кадрі, на сцені, просто поруч,

– каже актор.

У ролику Тарас Цимбалюк також прокоментував чутки про те, що співачка СолоХа нібито чекає на дитину від нього. Актор дав зрозуміти, що поширена інформація – неправдива.

І моє улюблене. Просто якісь довбой*би розганяють новину, що актриса чи співачка, яку я бачив один раз у своєму житті на репетиції, де я, власне, з нею і познайомився, від тебе вагітна. Ну, все, вірю. Дійсно. Мабуть, все-таки мене оголосили "Холостяком",

– додав Цимбалюк.

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