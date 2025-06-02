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Show24 Українські зірки Дебют на телебаченні, робота офіціантом та інше: 5 цікавих фактів про Тараса Цимбалюка
2 червня, 11:30
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Дебют на телебаченні, робота офіціантом та інше: 5 цікавих фактів про Тараса Цимбалюка

Марія Примич
Основні тези
  • Тарас Цимбалюк стане головним героєм 14 сезону реаліті-шоу "Холостяк".
  • Актор брав участь у театральних проєктах, що зібрали понад 5 мільйонів гривень на допомогу Силам оборони України.
  • Цимбалюк дебютував у серіалі "Щоденники Темного", захоплюється спортом, зокрема силовими тренуваннями й боксом; улюблена книга актора – "Ворошиловград" Сергія Жадана. 

Вже цієї осені глядачі побачать, як Тарас Цимбалюк шукатиме кохання на реаліті-шоу "Холостяк". Поки ми в очікуванні прем'єри, команда проєкту поділилась цікавими фактами про актора.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку "Холостяка". Команда опублікувала 5 цікавих фактів про головного героя 14 сезону проєкту, аби дізнатися про нього більше. 

До речі Тарас Цимбалюк замилував фотографією з батьками: на кого схожий актор

Тарас Цимбалюк дебютував на телебачення у 2011 році. Він зіграв у містичному серіалі "Щоденники Темного". Окрім акторства, займається спортом, зокрема силовими тренуваннями й боксом. Також актор стежить за своїм загальним фізичним станом та харчуванням. 

Улюблена книга Цимбалюка "Ворошиловград" українського письменника Сергія Жадана. Цікаво, що актор разом з колегами працював офіціантом, щоб зібрати гроші для евакуації людей з прифронтових зон. 

Також Тарас разом з актором Євгеном Олійником організував театральні проєкти, завдяки яким вдалося зібрати понад 5 мільйонів гривень на допомогу Силам оборони України: "Основний інстинкт", "Емігранти" та "Наші Кайдаші".

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