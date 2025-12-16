На тлі чуток про роман: колишня Цимбалюка публічно звернулася до нього

Сьогодні, 16 грудня, день народження святкує Тарас Цимбалюк. Акторові виповнилося 36 років.

Зірку серіалу "Спіймати Кайдаша" привітала його колишня дівчина, дизайнерка і бізнесвумен Світлана Готочкіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Світлана Готочкіна опублікувала спільне фото з Тарасом Цимбалюком, на якому актор обіймає її за плечі.

З днем народження, друже. Дякую тобі величезне, що не пишеш увесь цей рік і даєш спокійно ходити на побачення,

– написала дизайнерка.

Готочкіна привітала Цимбалюка з 36-річчям / Скриншот з інстаграму дизайнерки

Зауважимо, що Цимбалюк став головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Однак у мережі ходять чутки, що зараз актор перебуває у стосунках з Готочкіною. Ба більше, навіть припускають, що вони й не розходилися. Проте у жовтні, відповідаючи на питання підписників в інстаграмі, Світлана зізналась, що не має хлопця.

Світлана Готочкіна заявила, що не має хлопця / Скриншот з інстаграму дизайнерки

Днями у Threads ширилась інформація, що Тараса і Світлану бачили разом. А у вересні актор з'явився на презентації нової колекції бренду своєї колишньої обраниці – GOT'S label.

Цимбалюка і Готочкіну бачили разом / Скриншот з Threads

Що відомо про стосунки Цимбалюка і Готочкіної?