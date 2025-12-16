На тлі чуток про роман: колишня Цимбалюка публічно звернулася до нього
- Світлана Готочкіна привітала Тараса Цимбалюка з днем народження.
- Ходять чутки про стосунки між Цимбалюком і Готочкіною, хоча Світлана заявила в жовтні, що не має хлопця.
Сьогодні, 16 грудня, день народження святкує Тарас Цимбалюк. Акторові виповнилося 36 років.
Зірку серіалу "Спіймати Кайдаша" привітала його колишня дівчина, дизайнерка і бізнесвумен Світлана Готочкіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.
Теж цікаво Міг ніколи не стати актором: яку професію ледь не обрав Тарас Цимбалюк
Світлана Готочкіна опублікувала спільне фото з Тарасом Цимбалюком, на якому актор обіймає її за плечі.
З днем народження, друже. Дякую тобі величезне, що не пишеш увесь цей рік і даєш спокійно ходити на побачення,
– написала дизайнерка.
Зауважимо, що Цимбалюк став головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Однак у мережі ходять чутки, що зараз актор перебуває у стосунках з Готочкіною. Ба більше, навіть припускають, що вони й не розходилися. Проте у жовтні, відповідаючи на питання підписників в інстаграмі, Світлана зізналась, що не має хлопця.
Днями у Threads ширилась інформація, що Тараса і Світлану бачили разом. А у вересні актор з'явився на презентації нової колекції бренду своєї колишньої обраниці – GOT'S label.
Що відомо про стосунки Цимбалюка і Готочкіної?
Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна познайомилися завдяки подрузі чоловіка. Вона прийшла на виставу, в якій грав актор, зняла сториз в інстаграм та відмітила його.
Тарас і Світлана пролайкали одне одному фотографії. Після цього вони списалися, а через кілька годин зідзвонилися і проговорили 4 години. Місяць Цимбалюк і Готочкіна переписувалися.
Через місяць актор і дизайнерка вперше зустрілися у Києві та почали зустрічатися. Проте наприкінці 2024 року з'явилися чутки про їхнє розставання.
Ні Тарас, ні Світлана не коментували інформацію про розрив, однак пізніше актора оголосили головним холостяком країни.
В одному з випусків "Холостяка" Цимбалюк уперше назвав причину розставання з дизайнеркою. За словами актора, вони розв'язували побутові проблеми телефоном або у листуваннях, а не наживо. Крім того, Готочкіна не розуміла особливості професії чоловіка.