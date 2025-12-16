На фоне слухов о романе: бывшая Цимбалюка публично обратилась к нему

Сегодня, 16 декабря, день рождения празднует Тарас Цимбалюк. Актеру исполнилось 36 лет.

Звезду сериала "Поймать Кайдаша" поздравила его бывшая девушка, дизайнер и бизнесвумен Светлана Готочкина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Светлана Готочкина опубликовала совместное фото с Тарасом Цимбалюком, на котором актер обнимает ее за плечи.

С днем рождения, друг. Спасибо тебе огромное, что не пишешь весь этот год и даешь спокойно ходить на свидания,

– написала дизайнер.

Готочкина поздравила Цимбалюка с 36-летием / Скриншот из инстаграма дизайнера

Заметим, что Цимбалюк стал главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк". Однако в сети ходят слухи, что сейчас актер находится в отношениях с Готочкиной. Более того, даже предполагают, что они и не расходились. Однако в октябре, отвечая на вопрос подписчиков в инстаграме, Светлана призналась, что не имеет парня.

Светлана Готочкина заявила, что не имеет парня / Скриншот из инстаграма дизайнера

На днях в Threads распространялась информация, что Тараса и Светлану видели вместе. А в сентябре актер появился на презентации новой коллекции бренда своей бывшей избранницы – GOT'S label.

Цымбалюка и Готочкину видели вместе / Скриншот с Threads

Что известно об отношениях Цымбалюка и Готочкиной?