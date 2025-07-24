Можна й*бн*тись, – Цимбалюк, який захворів під час зйомок "Холостяка", розсекретив свій діагноз

Днями український актор Тарас Цимбалюк повідомив про погіршення самопочуття, а тепер поділився новими деталями щодо свого стану здоров'я.

Зокрема, розсекретив свій діагноз. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Цимбалюка.

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Як виявилося, лікарі діагностували у Цимбалюка гостре отруєння.

Сьогодні я – не "вау", але краще, ніж минулої доби... Вчора в мене залили шість крапельниць, двічі викликав лікарів... Бо температура, ламало все тіло, нудота, пронос і головні болі. Все це одночасно. Можна й*бн*тись, але близькі були поруч. І кваліфіковані лікарі вчасно підхопили вірус під свій контроль,

– розповів актор.

За словами Тараса, він досі не знає, де саме підхопив вірус. Медики припускають, що зараження могло статися через їжу, воду чи інші побутові чинники.

Тарас Цимбалюк розповів про своє самопочуття / Скриншот з інстаграм-сторіс



Нагадаємо, цьогоріч Тарас Цимбалюк став новим "Холостяком". Сезон романтичного реаліті за його участю вже активно знімають. Зйомки "Холостяка 14" розпочалися ще 19 червня і зараз в самому розпалі. Напередодні наша редакція писала про те, як пройшла перша вечірка на "Холостяку" з Цимбалюком.