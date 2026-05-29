Зрадницю Таїсію Повалій засудили до 12 років за ґратами

Колишню народну артистку України Таїсію Повалій заочно засудили на Батьківщині до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також держава отримала права на її музичні твори.

Таке рішення ухвалив Вінницький міський суд 28 травня. Про це повідомили в телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора України.

28 травня Вінницький міський суд призначив їй покарання у вигляді 12 років ув'язнення, заборони на обіймання певних посад строком на 15 років та конфіскації всього майна в дохід держави,

– йдеться в заяві.

Таїсію Повалій звинуватили у співпраці з Росією та підтримці її агресії проти України. Зокрема, за даними слідства, співачка публічно виправдовувала війну, закликала до її продовження та поширювала антиукраїнські наративи.

Таїсію Повалій засудили до 12 років ув'язнення з конфіскацією всього майна / Фото Офісу Генерального прокурора України

Раніше Вищий антикорупційний суд уже ухвалив рішення про передачу державі її майна – сім земельних ділянок у Київській області, два житлових будинки, дві автівки, зброю та права на дев'ять пісень. Перед цим Таїсію Повалій позбавили звання заслуженої артистки України.

Що відомо про антиукраїнську позицію Таїсії Повалій?

Після Революції Гідності співачка живе в Москві, де продовжує свою творчу діяльність і заробляє криваві рублі.

Повалій брала участь у концертах на підтримку так званої "спеціальної воєнної операції" Росії, а також виступала на заходах, пов'язаних з окупацією українських територій.

У 2023 році на концерті "Пісні русского міра" Таїсія Повалій заспівала українську народну пісню "Ти ж мене підманула". До речі, такі її цинічні виступи з українськими піснями в Росії відбувалися не раз.

Вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну артистка отримала російське громадянство, чим лише підтвердила свою антиукраїнську позицію.

Крім цього, Повалій регулярно з'являється в російських пропагандистських медіа. Вона публічно в ЗМІ висловлювала підтримку російській владі й армії, а також поширювала негативні висловлювання про Україну та її громадян, називаючи українців "зомбованими нацистами".