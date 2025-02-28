Тераса з видом на Київ, власне укриття: екссуддя "МастерШеф" Літвінова показала розкішний маєток
- Екссуддя "МастерШеф" Тетяна Літвінова показала свій восьмий будинок, збудований за рік, вартістю приблизно один мільйон доларів.
- У будинку є простора кухня, спортзал, який слугує укриттям, спальня з каміном, гардероб та тераса з видом на Київ.
Кулінарна експертка та екссуддя шоу "МастерШеф" Тетяна Літвінова показала своє житло. Жінка розповіла, що це вже її восьмий будинок, який збудували всього за рік.
Розкішний маєток Літвінова придбала приблизно за один мільйон доларів. Раз на тиждень або раз на два тижні приходить прибиральниця, аби прибрати дім, пише 24 Канал з посилання на проєкт "По хатах".
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Тетяна Літвінова провела екскурсію журналістці Оксані Кучмі, розпочали вони з дуже просторої кухні. Вона красиво задекорована, має багато естетичних деталей, зокрема – посуд.
У будинку екссудді шоу "МастерШеф" є спортзал, який також слугує укриттям. Цікаво, що у цій кімнаті мав бути кінотеатр. До речі, тут вона зберігає скатертини, а на стінах можна побачити картини.
У спальні Тетяни Літвінової можна помітити красивий декор та камін. Стіна прикрашена картинами.
У помешканні Літвінової є невеликий гардероб, де вона тримає свої речі. Взуття кулінарна експертка зберігає в окремій шафі, яка прихована за дзеркалом.
Мабуть, найкрасивіше місце у будинку Тетяни – тераса з видом на Київ. Звідти видно ТРЦ "Гулівер", Володимирський собор, Свято-Покровський монастир.
Вітальня – не менш затишне місце у будинку жінки. Вона також красиво задекорована.
Екскурсія будинком Тетяни Літвінової: дивіться відео онлайн