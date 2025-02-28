Тераса з видом на Київ, власне укриття: екссуддя "МастерШеф" Літвінова показала розкішний маєток

Кулінарна експертка та екссуддя шоу "МастерШеф" Тетяна Літвінова показала своє житло. Жінка розповіла, що це вже її восьмий будинок, який збудували всього за рік.

Розкішний маєток Літвінова придбала приблизно за один мільйон доларів. Раз на тиждень або раз на два тижні приходить прибиральниця, аби прибрати дім, пише 24 Канал з посилання на проєкт "По хатах".

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Тетяна Літвінова провела екскурсію журналістці Оксані Кучмі, розпочали вони з дуже просторої кухні. Вона красиво задекорована, має багато естетичних деталей, зокрема – посуд.

Кухня Тетяни Літвінової / Скриншот з відео

У будинку екссудді шоу "МастерШеф" є спортзал, який також слугує укриттям. Цікаво, що у цій кімнаті мав бути кінотеатр. До речі, тут вона зберігає скатертини, а на стінах можна побачити картини.

Спортзал, який також слугує укриттям / Скриншот з відео

Літвінова показала свої скатертини / Скриншот з відео

У спортзалі/укритті на стінах висять картини / Скриншот з відео

У спальні Тетяни Літвінової можна помітити красивий декор та камін. Стіна прикрашена картинами.

Спальня Тетяни Літвінової / Скриншот з відео

На стіні у спальні Літвінової висять картини / Скриншот з відео

Камін у спальні Тетяни Літвінової / Скриншот з відео

У помешканні Літвінової є невеликий гардероб, де вона тримає свої речі. Взуття кулінарна експертка зберігає в окремій шафі, яка прихована за дзеркалом.

Тетяна Літвінова показала свій гардероб / Скриншот з відео

Літвінова зберігає взуття в окремій шафі / Скриншот з відео

Мабуть, найкрасивіше місце у будинку Тетяни – тераса з видом на Київ. Звідти видно ТРЦ "Гулівер", Володимирський собор, Свято-Покровський монастир.

Краєвид з тераси Тетяни Літвінової / Скриншот з відео

Тетяна Літвінова на терасі / Скриншот з відео

Вітальня – не менш затишне місце у будинку жінки. Вона також красиво задекорована.

Вітальня Тетяни Літвінової / Скриншот з відео

Літвінова показала свою вітальню / Скриншот з відео

Екскурсія будинком Тетяни Літвінової: дивіться відео онлайн