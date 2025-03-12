Лікар заснув: екссуддя "МастерШеф" Тетяна Літвінова відверто розповіла про важкі пологи

Кулінарна експертка та екссуддя шоу "МастерШеф" Тетяна Літвінова відверто розповіла про важкі пологи. Вона також зізналась, що ледь не втратила життя через лікарську помилку.

Подробицями Літвінова поділилась в інтерв'ю Аліні Доротюк, пише 24 Канал. Нагадаємо, що кулінарна експертка виховує 25-річного сина Володимира.

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Це був такий момент: ще якийсь маленький поштовх, і я б втратила життя. Тобто там стояло питання – видаляти матку чи ні. Тобто мене просто врятували. Це було вісім курсів антибіотиків один за одним,

– розповіла Тетяна Літвінова.

Жінка зізналась, що не знає, як вона та дитина залишилися живими.

Тетяна Літвінова розповіла про важкі пологи

Літвінова пригадала, що коли вона лежала в пологовому залі, а перейми почалися, лікар заснув. Вже під час пологів виявилося, що у кулінарної експертки травмований куприк, адже колись вона займалася волейболом. Під час тренування, коли вона стрибала через козла, то сильно вдарилася. Тетяні заморозили травмоване місце, але вона не отримала належного лікування, тому просто забула про цей випадок.

Я намагалася народити дитину сама. Тому що у мене нормальна комплекція, я можу народити сама. Просила: "Будь ласка, я не хочу операцію", лікар погодився, пішов і заснув. Заснула я, заснув весь пологовий зал,

– пригадала кулінарна експертка.

Згодом Тетяну Літвінову розбудили, а в пологовому будинку була паніка. Врешті жінці зробили кесарів розтин, малюку промили легені, бо він наковтався води. Попри це, її виписали досить швидко.

Через тиждень тільки у мене піднялася температура до 41-го градусу за пів години. У мене трусилися руки, мене всю трусило, я не могла навіть слова сказати. На мене чоловік дивився, трусив мене і говорив: "Що з тобою відбувається? Я не можу зрозуміти",

– розповіла Літвінова.

Інтерв'ю з Тетяною Літвіновою: дивіться відео онлайн

Лікарі розуміли, що зробили помилку. Так, екссуддю шоу "МастерШеф" забрали у пологовий будинок, де вона пробула два місяці. Поки жінка лікувалася, дитина була з мамою та чоловіком. Вже потім Тетяна зрозуміла, що під час операції медики занесли інфекцію, на яку не діяли жодні антибіотики. Згодом привезли новий антибіотик, який вбив цю інфекцію, а Літвінова почала відновлюватися.

До того ж її племінниця нещодавно народжувала у тому ж пологовому будинку. За словами екссудді шоу "МастерШеф", "дитину витягували вакуумом за голову". У малюка була кровотеча, тому він лежав у реанімації. Зараз, на щастя, він здоровий.