5 світових знаменитостей, які досягнули статусу мільярдерів

Менше як 5 тисяч людей у всьому світі можуть назвати себе мільярдерами. Серед них є чимало зірок, яких знає та любить публіка. За десятиліття кар'єри їм вдалось зрости не тільки у своїх професіях, але й фінансово.

24 Канал розповість про знаменитостей, які належать до найбагатших людей планети. Вони є лідерами у шоубізнесі та щодня заробляють шалені статки.

До слова Понад 8 мільйонів доларів на шиї: Марго Роббі засяяла на червоній доріжці в розкішному кольє

Бейонсе

У грудні 2025 року, після альбому Cowboy Carter та масштабного концертного туру, Бейонсе досягла статусу мільярдерки. Велика частина її заробітків – це здобуток багаторічної музичної кар'єри (від участі в гурті Destiny's Child до сольного шляху). Крім того, артистка розширила свій бізнес на інші сфери й заснувала бренд одягу, догляду за волоссям й алкоголю.



Зірки-мільярдери / Фото з інстаграму зірок

Тейлор Свіфт

Як пише Forbes, Тейлор Свіфт – перша співачка, яка потрапила до списку мільярдерів саме завдяки своїй музиці й виступам. Зокрема, під час масштабного туру Eras артистка продала квитків на 2 мільярди доларів. Та вона не лише заробляє, але й забезпечує велику команду – танцівників, звукорежисерів тощо. Її статки оцінюють в 1,6 мільярда доларів.



Зірки-мільярдери / Фото з інстаграму зірок

Jay-Z

Репер та підприємець здобув цей статус у 2019 році. Кошти йому принесла не тільки музика, але й придбана нерухомість та акції Tidal. Також Jay-Z заснував медіакомпанію, що представляє провідних артистів та спортсменів. Статки чоловіка Бейонсе оцінюють у 2,5 мільярда доларів.



Зірки-мільярдери / Фото з інстаграму зірок

Ріанна

Артистка стала мільярдеркою у серпні 2021 року. Головна причина цього фінансового злету – це її надзвичайно успішний бренд декоративної косметики – Fenty Beauty. На той час статки Ріанни становили близько 1,7 мільярда доларів. У 2024 артистка розширила свій бізнес і запустила лінійку Fenty Heir.



Зірки-мільярдери / Фото з інстаграму зірок

Кім Кардашян

Статки Кім Кардашян перевищили 1 мільярд доларів у квітні 2021 року – з того часу її місце в списку багатіїв залишається актуальним. Все це великою мірою зумовлено її численними бізнесами: KKW Beauty, SKKN by Kim, KKW Fragrance та SKIMS, а також зарплатні від реаліті-шоу Keeping Up with the Kardashians.



Зірки-мільярдери / Фото з інстаграму зірок