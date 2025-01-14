The Weeknd скасовує концерт та реліз альбому через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі

Всесвітньо відомий музикант The Weeknd відклав свій виступ на стадіоні Rose Bowl та реліз нового альбому через руйнівні лісові пожежі, що охопили Лос-Анджелес.

Він заявив, що зараз його пріоритетом є допомога постраждалим громадам. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку артиста.

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Як відомо, масштабні пожежі в окрузі Лос-Анджелес змушують місцевих жителів покидати свої домівки, які згорають вщент через стихію. Сам стадіон Rose Bowl у Пасадені наразі функціонує як центр координації боротьби з пожежами.

З поваги й турботи про жителів округу Лос-Анджелес я скасовую концерт у Rose Bowl 25 січня і переношу реліз альбому Hurry Up Tomorrow на 31 січня. Моя увага зосереджена на підтримці відновлення цих спільнот і допомозі їхнім неймовірним людям у процесі реконструкції,

– написав The Weeknd.

Зауважимо, стихія не оминула й маєтки знаменитостей – вогонь знищив будинки Ентоні Гопкінса, Періс Гілтон та інших зірок. До допомоги постраждалим долучилися принц Гаррі та Меган Маркл, які 10 січня відвідали Всесвітню центральну кухню в Пасадені. Подружжя допомагало роздавати їжу та необхідні речі людям, які постраждали внаслідок пожежі Ітон, а також спілкувалося з постраждалими сім'ями та людьми похилого віку.