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Show24 Світові знаменитості Довірена особа Путіна: СБУ повідомила про підозру російському реперу Тіматі
13 червня, 12:31
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Довірена особа Путіна: СБУ повідомила про підозру російському реперу Тіматі

Марія Касій
Основні тези
  • СБУ заочно оголосила про підозру російському реперу Тіматі за підтримку російської агресії та окупації Криму.
  • Тіматі звинувачують у виступах на пропагандистських концертах у Криму та порушенні правил в'їзду на тимчасово окуповану територію України.

СБУ заочно оголосила про підозру російському реперу Тіматі, який є одним з активних учасників ворожої пропаганди. Він підтримує російську агресію та окупацію Криму.

Тимур Юнусов, більш відомий за сценічним псевдонімом "Тіматі", – російський співак та пропагандист. Про отриману підозру повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал СБУ.

До слова Російські окупанти зруйнували будинок соліста гурту "Нерви" у Покровську 

Служба безпеки України зібрала доказову базу. За її даними, Тіматі був довіреною особою російського диктатора Путіна на президентських "виборах" у 2012, 2018 та 2024 роках. Репер відвідував його інавгурацію та брав участь у святкуванні з нагоди "перемоги на виборах".

Тіматі активно підтримує окупацію Криму, російську агресію та порушення прав України на незалежність і територіальну цілісність.

У дописі йдеться, що фігурант справи виступив щонайменше на 7 пропагандистських концертах на півострові, метою яких було легітимізувати його окупацію.


Тіматі отримав підозру від СБУ

Слідчі СБУ звинувачують Тимура Юнусова у злочинних діях, на підставі яких було відкрито справу. Пропагандист кілька разів порушив правила в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Крім того, вчинив це з метою заподіяти шкоду державним інтересам. 

Які ще російські пропагандисти отримали підозру від СБУ

  • Російський актор Іван Охлобистін заочно отримав підозру за порушення трьох статей Кримінального кодексу України: його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, виправдовуванні російського вторгнення та війни, заперечення агресії Росії проти України.
  • Російському співаку Григорію Лепсу теж повідомили про підозру, адже він публічно підтримує, виправдовує та фінансує російське вторгнення в Україну. Зокрема, на одному з концертів обіцяв платити окупантам за знищену техніку ЗСУ.