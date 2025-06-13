Довірена особа Путіна: СБУ повідомила про підозру російському реперу Тіматі
- СБУ заочно оголосила про підозру російському реперу Тіматі за підтримку російської агресії та окупації Криму.
- Тіматі звинувачують у виступах на пропагандистських концертах у Криму та порушенні правил в'їзду на тимчасово окуповану територію України.
СБУ заочно оголосила про підозру російському реперу Тіматі, який є одним з активних учасників ворожої пропаганди. Він підтримує російську агресію та окупацію Криму.
Тимур Юнусов, більш відомий за сценічним псевдонімом "Тіматі", – російський співак та пропагандист. Про отриману підозру повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал СБУ.
До слова Російські окупанти зруйнували будинок соліста гурту "Нерви" у Покровську
Служба безпеки України зібрала доказову базу. За її даними, Тіматі був довіреною особою російського диктатора Путіна на президентських "виборах" у 2012, 2018 та 2024 роках. Репер відвідував його інавгурацію та брав участь у святкуванні з нагоди "перемоги на виборах".
Тіматі активно підтримує окупацію Криму, російську агресію та порушення прав України на незалежність і територіальну цілісність.
У дописі йдеться, що фігурант справи виступив щонайменше на 7 пропагандистських концертах на півострові, метою яких було легітимізувати його окупацію.
Тіматі отримав підозру від СБУ
Слідчі СБУ звинувачують Тимура Юнусова у злочинних діях, на підставі яких було відкрито справу. Пропагандист кілька разів порушив правила в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Крім того, вчинив це з метою заподіяти шкоду державним інтересам.
Які ще російські пропагандисти отримали підозру від СБУ
- Російський актор Іван Охлобистін заочно отримав підозру за порушення трьох статей Кримінального кодексу України: його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, виправдовуванні російського вторгнення та війни, заперечення агресії Росії проти України.
- Російському співаку Григорію Лепсу теж повідомили про підозру, адже він публічно підтримує, виправдовує та фінансує російське вторгнення в Україну. Зокрема, на одному з концертів обіцяв платити окупантам за знищену техніку ЗСУ.