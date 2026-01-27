Тіна Кароль неочікувано заговорила про побачення й заінтригувала шанувальників

Співачка Тіна Кароль неочікувана заявила про зміни в особистому житті. Артистка зізналася, чи ходить зараз на побачення.

Про це вона розповіла в коментарі для "Радіо Люкс".

Ведучий запитав Тіну Кароль, чи є в її житті зараз побачення. Артистка зізналася, що протягом останнього місяця справді ходила на зустрічі, однак подробиці розкривати не стала.

Зауважимо, що ще у червні минулого року Тіна Кароль у коментарі для "Нашого радіо" казала, що не ходить на побачення.

Що ще Тіна Кароль раніше розповідала про особисте життя?