27 січня, 15:47
Тіна Кароль неочікувано заговорила про побачення й заінтригувала шанувальників
Основні тези
- Тіна Кароль зізналася, що протягом останнього місяця ходила на побачення, але не розкрила подробиць.
- Після смерті чоловіка у 2013 році, лише тепер вона відчуває готовність до нових стосунків, коли її син подорослішав.
Співачка Тіна Кароль неочікувана заявила про зміни в особистому житті. Артистка зізналася, чи ходить зараз на побачення.
Про це вона розповіла в коментарі для "Радіо Люкс".
Не пропустіть Українська модель відкрила кутюрний показ Georges Hobeika на Тижні моди у Парижі
Ведучий запитав Тіну Кароль, чи є в її житті зараз побачення. Артистка зізналася, що протягом останнього місяця справді ходила на зустрічі, однак подробиці розкривати не стала.
Зауважимо, що ще у червні минулого року Тіна Кароль у коментарі для "Нашого радіо" казала, що не ходить на побачення.
Що ще Тіна Кароль раніше розповідала про особисте життя?
- У 2013 році співачка втратила чоловіка – продюсер Євген Огір помер після тривалої боротьби з онкологією. У шлюбі в пари народився син Веніамін, який нині навчається у Великій Британії.
- Минулого року в річницю смерті Євгена Тіна опублікувала відвертий допис, у якому зізналася: після багатьох років самотності вона відчула готовність рухатися далі та відкриватися новим стосункам. За словами Кароль, це стало можливим лише тепер – коли її син подорослішав і здатен зрозуміти її рішення.
- Згодом артистка розповідала, що для неї важливі не матеріальні речі, а внутрішні якості партнера. Тіні Кароль імпонують мудрі, сильні, врівноважені та спокійні чоловіки, незалежно від їхнього фінансового статусу.