Тіна Кароль отримала водійське посвідчення: співачка успішно склала іспит

Українська співачка Тіна Кароль офіційно стала водійкою. Артистка успішно завершила навчання та склала практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Про успіх виконавиці повідомили в Головному сервісному центрі МВС. Там опублікували фото зірки, на якому вона тримає в руках своє перше водійське посвідчення та щиро усміхається.

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Довгий час співачка не керувала автомобілем самостійно та надавала перевагу послугам професійних водіїв. Проте нещодавно артистка вирішила змінити звичний спосіб пересування містом. Тепер, завдяки отриманню відповідного документа, Тіна Кароль може самостійно сідати за кермо та вільно керувати автомобілем.

25 червня Тіна Кароль успішно склала практичний іспит і отримала водійське посвідчення,

– зазначили у відомстві.

Тіна Кароль отримала водійське посвідчення / фото з інстаграму

Звісно, що не оминули і її співочу кар'єру. В МВС Тіну привітали такими словами:

На сцені – впевнено. За кермом – офіційно. Щиро вітаємо Тіну та бажаємо, щоб усі маршрути були вдалими, а дороги – безпечними.

Тіна Кароль / фото з інстаграму

Що відомо про кар'єру Тіни Кароль?

Тіна Кароль – одна з найвідоміших українських співачок, чия творча діяльність розпочалася понад 20 років тому. Виконавиця є авторкою численних хітів, які очолювали музичні чарти, а також займається благодійністю та активно підтримує українську культуру. У січні цього року артистці виповнилося 41 рік.

Нагадаємо, яким було весілля Тіни Кароль та Євгена Огіра 18 років тому.