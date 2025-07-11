Тіна Кароль презентувала нову чуттєву пісню, від якої мурахи по шкірі

Тіна Кароль випустила нову чуттєву пісню "Людині потрібна людина". Також вийшов кліп.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Кароль. Трек уже назбирав багато позитивних відгуків.

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Ми живемо в епоху цифровізації, тож самотність часто сприймається як норма. Нова пісня Тіни Кароль дарує людям меседж, що "людині потрібна людина". Вона – про стосунки, силу дотику, обіймів та емоційну безпеку.

Я щаслива заспівати цю пісню, тому що такі глибокі сенси залишаються на роки з людьми, і такі пісні стають хітами, у яких немає моди чи часу,

– сказала співачка.

Тіна Кароль – "Людині потрібна людина": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

"Я вражений кліпом та піснею! Щира дяка за вашу працю – просто мурахи по всій шкірі під час прослуховування".

"Нарешті красивий кліп, без зайвих недоречних декорацій, просто красива Тіна, Дніпро, голос і слова. У таких простих кліпах без зайвої мішури є справжня краса!"

"Всі думки розвіялися, просто несе хвиля, тиха, спокійна. Ця пісня – умиротворення, розвантаження".

"Вау. Талант Тіни розкривається у її вмінні оголити душу".

"Пісня, яка відчувається не у вухах, а в грудях. Сильна. Справжня. Тіно, ви творите магію".

"Дуже чуттєва робота, причому як для жінок, так і для чоловіків. Відчуваєш себе в цій історії, ніби ти, Тіно, співаєш від мого імені, від кожного з нас. Так інтимно!"

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