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Show24 Музика Тіна Кароль презентувала нову чуттєву пісню, від якої мурахи по шкірі
11 липня, 15:04
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Тіна Кароль презентувала нову чуттєву пісню, від якої мурахи по шкірі

Марія Примич
Основні тези
  • Тіна Кароль випустила нову пісню "Людині потрібна людина" разом з кліпом, що отримали багато позитивних відгуків.
  • Пісня передає меседж про необхідність людських стосунків і емоційної безпеки, викликавши хвилю реакцій у мережі.

Тіна Кароль випустила нову чуттєву пісню "Людині потрібна людина". Також вийшов кліп.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Кароль. Трек уже назбирав багато позитивних відгуків. 

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Ми живемо в епоху цифровізації, тож самотність часто сприймається як норма. Нова пісня Тіни Кароль дарує людям меседж, що "людині потрібна людина". Вона – про стосунки, силу дотику, обіймів та емоційну безпеку. 

Я щаслива заспівати цю пісню, тому що такі глибокі сенси залишаються на роки з людьми, і такі пісні стають хітами, у яких немає моди чи часу, 
– сказала співачка. 

Тіна Кароль – "Людині потрібна людина": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

  • "Я вражений кліпом та піснею! Щира дяка за вашу працю – просто мурахи по всій шкірі під час прослуховування".
  • "Нарешті красивий кліп, без зайвих недоречних декорацій, просто красива Тіна, Дніпро, голос і слова. У таких простих кліпах без зайвої мішури є справжня краса!"
  • "Всі думки розвіялися, просто несе хвиля, тиха, спокійна. Ця пісня – умиротворення, розвантаження".
  • "Вау. Талант Тіни розкривається у її вмінні оголити душу".
  • "Пісня, яка відчувається не у вухах, а в грудях. Сильна. Справжня. Тіно, ви творите магію".
  • "Дуже чуттєва робота, причому як для жінок, так і для чоловіків. Відчуваєш себе в цій історії, ніби ти, Тіно, співаєш від мого імені, від кожного з нас. Так інтимно!"

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