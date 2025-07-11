Тіна Кароль презентувала нову чуттєву пісню, від якої мурахи по шкірі
- Тіна Кароль випустила нову пісню "Людині потрібна людина" разом з кліпом, що отримали багато позитивних відгуків.
- Пісня передає меседж про необхідність людських стосунків і емоційної безпеки, викликавши хвилю реакцій у мережі.
Тіна Кароль випустила нову чуттєву пісню "Людині потрібна людина". Також вийшов кліп.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Кароль. Трек уже назбирав багато позитивних відгуків.
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Ми живемо в епоху цифровізації, тож самотність часто сприймається як норма. Нова пісня Тіни Кароль дарує людям меседж, що "людині потрібна людина". Вона – про стосунки, силу дотику, обіймів та емоційну безпеку.
Я щаслива заспівати цю пісню, тому що такі глибокі сенси залишаються на роки з людьми, і такі пісні стають хітами, у яких немає моди чи часу,
– сказала співачка.
Тіна Кароль – "Людині потрібна людина": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
- "Я вражений кліпом та піснею! Щира дяка за вашу працю – просто мурахи по всій шкірі під час прослуховування".
- "Нарешті красивий кліп, без зайвих недоречних декорацій, просто красива Тіна, Дніпро, голос і слова. У таких простих кліпах без зайвої мішури є справжня краса!"
- "Всі думки розвіялися, просто несе хвиля, тиха, спокійна. Ця пісня – умиротворення, розвантаження".
- "Вау. Талант Тіни розкривається у її вмінні оголити душу".
- "Пісня, яка відчувається не у вухах, а в грудях. Сильна. Справжня. Тіно, ви творите магію".
- "Дуже чуттєва робота, причому як для жінок, так і для чоловіків. Відчуваєш себе в цій історії, ніби ти, Тіно, співаєш від мого імені, від кожного з нас. Так інтимно!"
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