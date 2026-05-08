Тіна Кароль майже дві години стояла у планці та "встановила рекорд України": у чому нюанс

7 травня у Києві, в Центрі культури і мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського, відбулося "Нашебачення" – музично-гумористичне шоу від команди BADstreet Boys. Однією з гостей події стала українська співачка Тіна Кароль.

Під час шоу артистка взяла участь у встановленні рекорду України – вона стояла в планці майже дві години. Трансляцію події опублікували на ютуб-каналі BADstreet Boys.

За словами ведучих, Тіна Кароль протрималася у планці 1 годину 54 хвилини. Для цього на локації облаштували окреме місце, де співачка перебувала паралельно з виступами учасників шоу. Час від часу вона виходила на зв'язок із ведучими, коментувала те, що відбувається на сцені, та ділилася враженнями. До шоу також запросили представника Книги рекордів України, який мав фіксувати досягнення.

Тіна Кароль стоїть у планці під час "Нашебачення" / Скриншот з відео

Наприкінці виступу співачці навіть вручили диплом.

Диплом Тіни Кароль за стояння в планці / Скриншот з відео

Ведучий шоу Фіма Константиновський зі сцени оголосив, що це нібито новий рекорд України – 1 година 54 хвилини у планці. Після цього слово взяв представник Книги рекордів України, який спочатку говорив офіційним тоном, а потім жартома заявив, що вся історія була частиною шоу.

Як офіційна людина – представник Книги рекордів України – офіційно заявляю, що це все п**дьож,

– сказав він.

У самому дипломі також залишили гумористичний напис: у ньому зазначалося, що співачка "уникала пози "планка" майже три години".

Що таке "Нашебачення"?

Це український пісенно-донатний конкурс, який створили як альтернативу Євробаченню. Тут усе побудовано на жартах, несподіваних виступах, іронії та творчих експериментах

"Нашебачення" з'явилося у 2024 році завдяки команді Badstreet Boys – творчому об'єднанню коміків, музикантів і ведучих. Автори формату жартома кажуть, що це "прикол, який вийшов з-під контролю", як пише ELLE. Але попри легку та жартівливу подачу, "Нашебачення" створює велика команда. Над шоу працюють, зокрема, Володимир Дантес, Вася Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ та Слава Кедр. Кожен із них відповідає за свою частину проєкту: музику, гумор, роботу з артистами чи атмосферу самого шоу.

Що важливо, проєкт має не лише розважальний формат, а й благодійну мету – збір коштів на підтримку ЗСУ.