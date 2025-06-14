Я дуже самотня, – Тіна Кароль здивувала зізнанням про своє життя та шлях до успіху

Тіна Кароль провела зустріч зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де відверто розповіла про темний бік слави. Зокрема, співачка зізналася, що їй довелося втратити заради кар'єри.

Повідомляє Show 24 з посиланням на фан-акаунт Тіни Кароль.

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На запитання одного зі студентів про те, що їй довелося "вбити" у собі, аби вижити у творчому середовищі, співачка зізналася, що відмовилася від довіри до людей і близьких дружніх взаємин. Вона зазначила, що самотність дала їй змогу зосередитися на власному розвитку

Я дуже самотня в цій індустрії. Довелося вбити поклик бачити в людях добро і дружити. Це я собі заборонила. У мене немає друзів – тільки знайомі. Якщо запитати, як я проводжу вечір, – сама. Тоді ніхто не сіє інформацією, що я роблю і більше з'явилось часу на самопізнання, на розширення світогляду, на читання книг і так далі,

– пояснила Тіна Кароль.

Водночас тут варто зауважити, що це особистий досвід співачки, а шлях до успіху може бути різним для кожного.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, чи ходить Тіна Кароль на побачення. Про це вона розповіла в коментарі відомому радіоведучому.