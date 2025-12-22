Продюсер "Танців з зірками" відповів на чутки про конфлікт з Кароль, якої не буде у спецвипуску
- Продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк заявив, що не має конфлікту з Тіною Кароль і вважає її важливою частиною проєкту.
- Завадюк пояснив, що потрібно питати у Кароль, чому вона не взяла участі у спецвипуску.
18 грудня відзняли благодійний передноворічний спецвипуск "Танців з зірками", який вийде на телеканалі "1+1" 28 грудня о 20:00. Проте серед ведучих не було Тіни Кароль, яка раніше вела проєкт з Юрієм Горбуновим.
Продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк прокоментував ситуацію у шоу "Тур зірками". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.
Володимир Завадюк зізнався, що хотів би, щоб Тіна Кароль приєдналася до спецвипуску "Танців з зірками" і передав їй "привіт". Чоловік вважає співачку "однією з найважливіших зірок" проєкту.
Для тих, хто вважає, що між нами щось не так, – ні. Я обожнюю Тіну і вважаю абсолютно рідною людиною. А між рідними людьми бувають як класні моменти, так і складніші. Проте ми завжди залишаємося рідними,
– сказав Завадюк.
Журналістка Наталія Тур уточнила в продюсера, чому саме Кароль не було на "Танцях з зірками": не зійшлися графіки чи не змогли домовитися про гонорар, однак Володимир відповів, що ці питання потрібно ставити артистці.
Я сподіваюсь, що коли буде повний сезон, вона обов'язково буде,
– зазначив продюсер.
Для довідки! Головним ведучим спецвипуску став Юрій Горбунов, а ведучою ред-руму – Іванна Онуфрійчук, про що повідомили в інстаграмі "Танців з зірками". На балконі учасників зустрічали Юлія Саніна, Олександра Заріцька, Маша Єфросиніна, Катерина Осадча, Ганна Різатдінова і Тарас Цимбалюк.
Головне про передноворічний спецвипуск "Танців з зірками"
"Танці з зірками" і Superhumans Center об'єдналися заради важливої мети – зібрати кошти на прицільну евакуацію.
Учасники благодійного передноворічного спецвипуску: Руслана Данілкіна, Василь Байдак, Неля Шовкопляс, Женя Галич, Наталя Островська, Нікіта Добринін, Наталі Солонік, KOLA, Павло Текучев, Даша Квіткова, Григорій Решетник і Наталка Денисенко.
Їхніми партнерами стали Євген Кот, Юлія Сахневич, Олександр Прохоров, Анна Манжула, Антон Нестерко, Павло Сімакін, Анна Кареліна, Макс Леонов, Яна Цибульська, Віталій Загоруйко, Надін і Сергій Єфромов.
До складу журі увійшли Наталія Могилевська, Дмитро Дікусар, Катерина Кухар і MONATIK.