Продюсер "Танців з зірками" відповів на чутки про конфлікт з Кароль, якої не буде у спецвипуску

18 грудня відзняли благодійний передноворічний спецвипуск "Танців з зірками", який вийде на телеканалі "1+1" 28 грудня о 20:00. Проте серед ведучих не було Тіни Кароль, яка раніше вела проєкт з Юрієм Горбуновим.

Продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк прокоментував ситуацію у шоу "Тур зірками". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.

Володимир Завадюк зізнався, що хотів би, щоб Тіна Кароль приєдналася до спецвипуску "Танців з зірками" і передав їй "привіт". Чоловік вважає співачку "однією з найважливіших зірок" проєкту.

Для тих, хто вважає, що між нами щось не так, – ні. Я обожнюю Тіну і вважаю абсолютно рідною людиною. А між рідними людьми бувають як класні моменти, так і складніші. Проте ми завжди залишаємося рідними,

– сказав Завадюк.

Журналістка Наталія Тур уточнила в продюсера, чому саме Кароль не було на "Танцях з зірками": не зійшлися графіки чи не змогли домовитися про гонорар, однак Володимир відповів, що ці питання потрібно ставити артистці.

Я сподіваюсь, що коли буде повний сезон, вона обов'язково буде,

– зазначив продюсер.

Для довідки! Головним ведучим спецвипуску став Юрій Горбунов, а ведучою ред-руму – Іванна Онуфрійчук, про що повідомили в інстаграмі "Танців з зірками". На балконі учасників зустрічали Юлія Саніна, Олександра Заріцька, Маша Єфросиніна, Катерина Осадча, Ганна Різатдінова і Тарас Цимбалюк.

