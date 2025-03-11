Новий початок для мене, – соліст Modern Talking зізнався, коли буде готовий виступити в Росії

Німецький виконавець Томас Андерс, колишній учасник легендарного гурту Modern Talking, висловився про свої виступи в Росії. Зокрема, він зізнався, чи планує давати концерти в країні-агресорці.

Також виконавець зізнався, що саме вплине на його рішення. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Süddeutsche Zeitung.

Вас також може зацікавити Нідерландський гурт Within Temptation підтримав Україну після зупинки допомоги США

61-річний співак підкреслив, що повернеться на російську сцену лише за двох ключових умов: відсутності при владі Володимира Путіна та встановлення справедливого миру.

Якщо цей мир стане продиктованим, я не зможу виступати в Росії і вдавати, ніби все чудово. Для мене це має бути справжній новий початок,

– наголосив артист.

Як відомо, таке рішення він прийняв після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Зауважимо, напередодні в російських ЗМІ з'явилася інформація, що Томас Андерс планує тур Росією. В пропагандистських медіа зазначалося, що гонорар артиста мав становити 3,7 мільйона рублів, що дорівнює близько 1,11 мільйона гривень.